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بتكلفة أكثر من 3 ملايين ريال عماني

"ظفار للطاقة" تبدأ تشغيل المحطة الثانية لمستشفى السلطان قابوس

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

"ظفار للطاقة" تبدأ تشغيل المحطة الثانية لمستشفى السلطان قابوس

صلالة – الرؤية

بدأت شركة ظفار للطاقة تشغيل المحطة الثانية لمستشفى السلطان قابوس، لتضاف إلى منظومة خدمات الشركة التي تهدف إلى توفير خدمة كهرباء آمنة. وتبلغ سعة المحطة (320 x )ميجا فولت أمبير، بجهد ( 33/11 ) كيلو فولت، فيما بلغت تكلفة المشروع 3,361,743 ريالا عمانيا .

وقال المهندس علي شماس الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة إنَّ بدء تشغيل المحطة يأتي استكمالا لخطط الشركة وتعزيزا لمنظومة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها في المحافظة. وتعد المحطة رافدا معززا لما تشهده المحافظة من تطور مستمر يواكبه زيادة في الطلب على خدمات الكهرباء والطاقة، إلى جانب تلبية التوسع المرتقب الذي يشهده مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومواكبةً للنمو السكاني في منطقة صلالة الغربية فيما يتعلق بطلبات توصيل الكهرباء للمنازل وغيرها، مما يعزز من موثوقية الخدمة.

وأشار شماس إلى أن المحطة مصممة وفق أحدث التقنيات العالمية لتوزيع الكهرباء بما يحقق أداء أفضل وإنتاجية تناسب حجم الطلب على الطاقة، مشيرا إلى أن المحطات التي تديرها شركة ظفار للطاقة تعمل بكفاءة عالية تحت إدارة كفاءات عمانية تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة لتأتي هذه الشركة رديفا لتحسين تجربة العملاء وتعزيز التوسعات المستقبلية في المنطقة بما لا يؤثر على خدمات الكهرباء التي باتت ضرورية للنمو العمراني والحضري على حد سواء.

 وكشف المهندس علي شماس أن شركة ظفار للطاقة تعزز خدمات الكهرباء بعدد آخر من المشاريع والمحطات، ذكر منها مشروعين آخرين يتزامنان مع هذه المحطة، منهما مشروع توسعة محطة "طيطام" لتكون سعتها من (110 x )ميجا فولت أمبير إلى (210 x )ميجا فولت، إلى جانب تشييد خط تغذية بسعة 33 كيلو فولت (الدائرة الثانية) من محطة شاه أعون الفرعية (GSS) إلى المحطة الأولية في طيطام، تلبية لاحتياجات التطوير في منطقة طيطام الجديدة ومتطلبات القطاعات المختلفة كما أنها ترتبط بمشروع منطقة عيون.

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