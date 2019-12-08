قطر توجه الشكر إلى أمير الكويت على "جهود الخير"

الكويت - الوكالات

وجهت قطر الشكر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مواصلة جهود الخير لإنهاء الخلاف الخليجي.

وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن السفير القطري لدى الكويت، بندر العطية، أعرب اليوم الأحد، عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، على مواصلة جهود الخير لإنهاء الخلاف الخليجي، داعيا أن تتكلل مجهودات ومساعي سموه بالنجاح.

وقال العطية في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن ثاني الحكم، إن كان ثمة عبارات شكر وتقدير فإن سمو أمير الكويت قائد الإنسانية وربان سفينة الحكمة والدبلوماسية نحو بر الأمان هو الأجدر والأولى.

وذكر أن أمير الكويت ظل يواصل جهود الخير لإنهاء الأزمة الخليجية وغيرها من أزمات المنطقة دون كلل أو ملل متسلحا بالتفاؤل ومتوشحا بالأمل، مضيفا "عرى الخليج لن تنفصم بمشيئة الله بوجود صباح الكويت.

وأكد العطية عمق وتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين التي تزداد متانة وتطورا برعاية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى على الملفات الإقليمية والدولية.