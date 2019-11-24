577 متنافسا على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. والتتويج 15 ديسمبر

الرؤية- فايزة الكلبانية

أعلنت جريدة الرؤية، أن عدد الاستمارات النهائية المستوفية للشروط والمتنافسة على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة 2019، بلغ 577 متنافسا من شباب الوطن المبدعين في مختلف مجالات الجائزة.

وعبر المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على جائزة الرؤية لمبادرات الشباب عن سعادته بهذا العدد من أبناء الوطن المجتهدين، والذين حرصوا على المنافسة في الجائزة، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الجائزة خلال سنواتها السبعة. وأكد الطائي أن الجائزة ترسخت أقدامها على ساحة المبادرات الوطنية الرامية الى الاحتفاء بشباب الوطن المجيدين وابراز منجزاتهم الفكرية والفنية والابتكارية، وتحفيزهم لاطلاق العنان لابداعاتهم بما يعزز اسهامهم في نهضة وطنهم وتطوره.

وقال الطائي إنّ عدد المتنافسين في مجال الالكترونيات والروبوت بلغ 105 مشاركين، وفي مجال الطاقة المتجددة يتنافس 66 مشاركا، وفي مجال إعادة التدوير يبلغ عدد المتنافسين 79 مشاركا، وفي مجال ذوي الإعاقة يبلغ عدد المتنافسين 85 مشاركا. وأضاف الطائي أن عدد المتنافسين في مجال تقنية المعلومات يبلغ 93 مشاركا، اما في مجال الثقافة والاداب المخصصة في "الشعر الشعبي" يبلغ عدد المتنافسين 23 مشاركا، وفي مجال الاعلام الرقمي يبلغ عدد المتنافسين 32 مشاركا، وفي مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع يبلغ العدد 94 مشاركا.

ومن المقرر أن ترعى معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية حفل تكريم الفائزين بالجائزة بفندق كيمبنسكي الموج، يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل، في تمام الساعه السابعة مساءً. وتأتي الجائزة برعاية حصرية من شركة اوكسيدنتال عمان "اوكسي عمان"؛ حيث تشارك "أوكسي عُمان" بفاعلية في المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.