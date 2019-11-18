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استعراض الفوائد الاقتصادية لمشاركة السلطنة في "إكسبو 2020"

الإثنين 18 نوفمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

استعراض الفوائد الاقتصادية لمشاركة السلطنة في "إكسبو 2020"

 

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عمان أمسيةً حول الفوائد الاقتصادية المرجوة من مشاركة السلطنة في إكسبو دبي 2020، وتطرَّقت إلى أهمية المشاركة في المعرض للترويج للسلطنة كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية وتصميم الجناح العماني المشارك بالمعرض.

ورعى الأمسية سعادة محسن بن خميس البلوشي مفوض عام جناح السلطنة في إكسبو 2020 الذي قدم عرضًا أوضح فيه ماهية معرض إكسبو، وتطرَّق إلى الأثر الاقتصادي لإكسبو والجهود المبذولة من الجهات المسؤولة في السلطنة لمضاعفة مكاسب السلطنة من خلال المشاركة في إكسبو دبي 2020.

وأبرز سعادته المميزات النسبية والتنافسية التي تؤهل السلطنة؛ لأن تكون إحدى الدول المستفيدة من إكسبو دبي 2020 والمتمثلة في العلاقات الجيدة مع دولة الإمارات والقرب الجغرافي وسهولة التنقل والنقل. وقال سعادته إن عدد الدول والمنظمات الإقليمية المشاركة في المعرض بلغ 195 دولة ومنظمة، ومن المتوقع أن يزوره 25 مليون زائر.

من جانبه، ألقى الفضل بن العباس الهنائي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، كلمة؛ قال فيها: إنَّ الأمسية تأتي استكمالا للنهج الذي تبنته الغرفة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع واستعراض أهم الجهود المبذولة لرقي القطاع الاقتصادي، وتأكيد أهمية مشاركة السلطنة في هذا الحدث العالمي والمستقبلي، الذي يحمل شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل"، وتستضيفه إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتضمَّنتْ الأمسية عرضًا مرئيًّا عن تصميم جناح السلطنة المشارك في إكسبو دبي 2020، وعرضا آخر عن فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة في إكسبو دبي 2020.

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