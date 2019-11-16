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تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

السبت 16 نوفمبر 2019 08:26 م بتوقيت مسقط

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

 

مسقط - الرؤية

أعلنت جريدة الرؤية عن تمديد فترة التسجيل في النسخة السابعة من جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019، وذلك استجابة لطلبات الراغبين في الترشح للجائزة، بإتاحة المزيد من الوقت لهم لإنجاز إجراءات التسجيل.

وتشتمل الجائزة هذا العام على 8 مجالات؛ وهي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة، إن الجائزة تواصل للعام السابع على التوالي جهودها لإطلاق العنان لشبابنا ومساعدتهم على توظيف مهاراتهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن، عبر 8 مجالات متنوعة، تستقطب أصحاب المواهب والمبتكرين والمبدعين في هذه المجالات.

يشار إلى أنّ الجائزة تحظى برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان".

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