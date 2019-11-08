اتهام 3 طلاب سعوديين بتهريب أسلحة أمريكية

واشنطن - الوكالات

اتهمت السلطات الأمريكية ثلاثة مواطنين سعوديين بتهريب قطع غيار أسلحة من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، فقد اتهم حاتم حميد السفياني، ومصعب الزهران، وعبد الوهاب محمد البالغ، بتصدير أجزاء من الأسلحة دون ترخيص. وقد اتهم الأخير أيضا بالتهريب.

وبحسب وزارة العدل، يوجد الثلاثة جميعهم في المملكة العربية السعودية، وكما ذكر البيان فإن الثلاثة كان لديهم تأشيرات طلابية في الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "نفذ السفياني والزهران مؤامرة بين عامي 2014 و2018 للتصدير غير المشروع للأسلحة النارية من الولايات المتحدة تحت ستار قطع غيار السيارات وحاملات الستائر في الحمام، وقام رجل سعودي آخر هو عبد الوهاب محمد، من عام 2015 إلى عام 2018، بشراء أجزاء مختلفة من الأسلحة في الولايات المتحدة لنقلها مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.

واتهم الادعاء الفيدرالي الأمريكي، أمس الخميس، موظفين سابقين في شركة التواصل الاجتماعي، تويتر، بأنهما قاما بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية.