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حملة لاستدعاء 1595 سيارة "دودج" و"كرايسلر" و"بورشه"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 09:22 ص بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 1595 سيارة "دودج" و"كرايسلر" و"بورشه"

مسقط - الرؤية

 

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة ظفار للسيارات- حملة لاستدعاء 1555 مركبة دودج رام 1500 بيك أب (DR) طراز 2008م ودودج دورانجو (HB) طرازات 2004-2008م وكرايسلر (LE) 300C/SRT8 طرازات 2006-2007م وكرايسلر (LX)300، 300C، SRT8 دودج تشارجر طرازات 2005-2010.

وتمَّ استدعاء مركبتين دودج رام 1500 بيك أب (DR) طراز 2008م اعتمادًا على أرقام الشاصي (1D7HU16228J180454) و(1D7HU16248J180455)، واستدعاء 457 مركبة من نوع دودج دورانجو (HB) طرازات 2004-2008م اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1D4HB48206F156056) إلى (1D8HB582X8F143063)، إضافة لاستدعاء 63 مركبة من نوع كرايسلر (LE) 300C/SRT8 طرازات 2006-2007م اعتمادًا على أرقام الشاصي من (1C3H863H06Y102915) إلى (1C3H873WX7Y525765)، واستدعاء 1033 مركبة من نوع كرايسلر (LX)300، 300C، SRT8 دودج تشارجر طرازات 2005-2010م اعتمادًا على أرقام الشاصي (2B3CA3CV0AH170408) إلى (2C3HA73WX9H547928).

ويأتي الاستدعاء بسبب تمزُّق وحدة انتفاخ الوسادة الكهربائية للسائق نتيجة الضغط الداخلي المفرط خلال انتفاخ الوسادة الكهربائية بشكل عادي، خاصة في حالة تعرض المركبة لمستويات عالية من الرطوبة لفترة زمنية طويلة؛ الأمر الذي يؤدي لتطاير شظايا معدنية داخل المقصورة وإصابة ركاب السيارة، وعليه ستقوم الشركة باستبدال منفاخ الوسادة الهوائية للسائق.

كما أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة ساتا- حملة لاستدعاء 46 سيارة بورشه كايين وباناميرا تم صنعها خلال الفترة 2016-2019؛ حيث تم استدعاء 38 سيارة بورشه كايين طرازات 2018-2020 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WP1AA2AY0KDA05694) إلى (WP1ZZZ9YZJDA80739)، واستدعاء 8 سيارات بورشه باناميرا طرازات 2017-2020 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (WP0AF2A71KL145320) إلى (WP0ZZZ97ZJL170224).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود خلل في برمجة لوحة المؤشرات يؤدي لعدم ظهور الإشارة التحذيرية أثناء تآكل بطانة الفرامل، وعليه سوف تقوم الشركة بإعادة برمجة لوحة المؤشرات باستخدام برنامج محدث وذلك لضمان ظهور الإشارة التحذيرية المطلوبة لبطانة الفرامل التالفة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية، بالتعاون مع وكالات السيارات؛ للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

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