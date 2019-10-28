د. ريم سليمان الخش| باريس

إذا الوعيُ لم يُحجبْ عن الذات أتعبا

صراعٌ وجوديٌ وما انفك مرعبا !!

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كأنّ على الأشواك مهجة مبصرٍ

ولا صرخة إلاه تدوي معذّبا

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يُذيقُ النهى سمَّ الحياة عقاربا

تظلّ على لدغٍ زؤومٍ لتنكبا

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فلا الخيرُ دفاق المنابع سائغٌ

ولا العدل إلّا في المماتِ تغيّبا

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نظرتُ فلم أُبصرْ سوى الحرّ

يصطلي حقيقته نارا عليها مقلّبا

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فعزمٌ وتغييرٌ بصيرورة الرؤى

ودفعٌ لطوفانٍ يجيئُ مخضّبا !!

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ليبدأ تاريخا جديدا بنزفه

ويدخلَ أبكار المعاني مجرّبا

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وربّ لجوجٍ سرّع اليأس حتفه

وراضٍ بما يلقى بحبٍ تصببا

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فبردٌ لمن ذابت من الوجد نفسه

يقينا يرى بالحب دينا ومذهبا !!

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وسقمٌ إذا ما النفس للجود ضيّعت

تزلّ بها الدنيا سحيقا وغيهبا

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فكلا معي عقلي وقلبيَ حجّة

وكلا لذات الله أسعى تقرّبا !!

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دماءٌ هو الحب العظيم أضخّه

ليدفعني نحو البقاء وأغلبا !!

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كرياته شوقٌ لكلّ فضيلة

ولذةُ مخمورٍ من الشعر ذوّبا

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أخطُ على لوح الخلود قصيدتي

صراعا مع الطاغوت لم يأتِ أصعبا!!

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وماكنتُ مهزوما وحبيْ مدافعا

ولو طالت الحمى بنفسي لأتعبا

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غدوتُ كقرص الشمس للدفء ناشرا

وإنْ تختفي شعري يفيضُ لتشربا

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وإني كمثل الماء في عين مبصرٍ

فمهما اعترى قحطٌ محالٌ لأنضبا