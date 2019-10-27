استخدام شبكة الإنترنت الحكومية لتفادي تعطل الخدمة بالمراكز الانتخابية

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة أن اللجنة الرئيسية للانتخابات تتعامل أولا بأول مع الأعطال الفنية الناتجة عن الضغط في التصويت والتوافد الكبير من قبل الناخبين والناخبات على الاقتراع.

وكشف السعدي- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أنه في ظل الضغط على شبكات الإنترنت نتيجة التصويت في الانتخابات، فإنه يتم الربط مباشرة مع الشبكة الحكومية، لتوفير بدائل تقنية تسهل من عملية التصويت، موضحا أنه لا توجد أي تحديات أخرى غير ذلك.

وشدد السعدي على أن المراكز الانتخابية في جميع ولايات السلطنة تعمل طوال فترة التصويت حتى السابعة مساءً، وأن جميع المواطنين يمارسون حقهم الانتخابي في التصويت واختيار ممثليهم.

وأوضح أنه في حالة تواجد مواطنين داخل المراكز الانتخابية بالولايات بعد الساعة السابعة مساءً، سيتم السماح لكل من يتواجد داخل المركز للتصويت في الانتخابات، مضيفا أنه إذا ارتأت اللجنة الرئيسية أية مبررات لتمديد فترة التصويت لما بعد الساعة السابعة مساءً، فسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

ونفى السعدي بقوة ما تردد عن "ظهور بعض النتائج" وخصوصا في ولاية بوشر، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأنه لا يمكن إحصاء أية أصوات خلال فترة التصويت، لأن أجهزة التصويت مؤمنة ومشفرة، ولا يمكن تداول أو معرفة ما تحتويه من معلومات أو عدد الأصوات، حتى إغلاق جهاز التصويت واعتماد رئيس لجنة الفرز للنتائج.