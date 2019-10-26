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البنك الأهلي يطلق بطاقات جديدة بتقنية "الدفع عن بُعد"

السبت 26 أكتوبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي يطلق بطاقات جديدة بتقنية "الدفع عن بُعد"

مسقط – الرؤية

أطلق البنك الأهلي بطاقات الخصم المباشر والائتمان الجديدة "بطاقات بدون لمس" بخاصية الدفع عن بعد، وهي تقنية من شأنها أن تجعل عملية الدفع أكثر أمانًا وأسهل وأسرع، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء وجعلها أكثر سهولة، حيث ستكون الميزة متاحة لجميع بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن البنك الأهلي.

ويمكن استخدام "بطاقات دون لمس" لدى ملايين المتاجر في جميع أنحاء العالم، ذات أجهزة نقاط البيع بتقنية الدفع عن بعد، ولإجراء عملية الدفع، كل ما يلزم القيام به هو التمرير أو التلويح بالبطاقة أمام جهاز الدفع بخاصية الدفع عن بُعد للحصول على تأكيد تلقائي بأن عملية الدفع قد تمت بنجاح، وتتميز بطاقات الدفع عن بُعد بالحماية عن طريق الشريحة والرمز السري لتصبح آمنة من جميع النواحي.

ويمكن استخدام البطاقات في أي مكان يظهر فيه رمز الدفع عن بُعد وذلك لدفع أي مبلغ ضمن الحد الائتماني لحامل البطاقة، وبالنسبة للمعاملات الفردية فهي تصل إلى 20 ريالا عمانيا لكل معاملة والحد الأقصى لحامل البطاقة يصل إلى 60 ريالا عمانيا أو إجراء 5 معاملات للدفع عن بُعد، يمكن للعملاء استخدام البطاقة دون الحاجة إلى إدخال الرمز السري أو التوقيع على إيصال المعاملة.

وقالت هناء الهنائية، نائبة المدير العام لتطوير المُنتجات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة: يتبّنى البنك الأهلي باستمرار أحدث التقنيات المبتكرة لتطوير الخدمات المصرفية، إن تدشين بطاقاتنا الجديدة بتقنية الدفع عن بُعد تعمل على إثراء تجربة العملاء من خلال تسريع عملية الدفع، وجعلها أكثر أماناً وسهولة مع مزايا إضافية، ويواصل البنك الأهلي المضي قدماً في عالم الثورة الرقمية من خلال إطلاق عمليات الدفع بتقنية الدفع عن بُعد، مما يوفر راحة أكبر للعملاء.

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