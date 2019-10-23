الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"سوق المال" تطلع القضاة على آليات تنظيم سوق الأوراق المالية والتأمين

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تطلع القضاة على آليات تنظيم سوق الأوراق المالية والتأمين

مسقط - الرؤية

استضافت الهيئة العامة لسوق المال وفداً من أصحاب الفضيلة القضاة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية للاطلاع عن الآليات التنظيمية لقطاع سوق رأس المال والتأمين. وتضمن جدول أعمال زيارة أصحاب الفضيلة عقد جلسة تعريفية وعرض أوراق عمل متخصصة بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة، للتعرف على آلية عمل الهيئة والوقوف على أهم الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي سوق المال والتأمين، ومناقشة القضايا المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأسهم، والقضايا الخاصة بالتأمين.

وتفقد الوفد قاعة التداول قبيل المشاركة في الجلسة النقاشية المفتوحة بحضور عدد من مديري الدوائر والقانونيين بالهيئة.

وتحرص "سوق المال" على تنظيم مثل هذه اللقاءات وبصفة مستمرة باعتبارها فرصة مناسبة للوقوف على التشريعات واللوائح التنظيمية واستعراض مستجداتها وإتاحة المجال لبناء قاعدة معرفية مصحوبة بفهم وإدراك لروح المادة القانونية وهو ما يسهل عمل القاضي في الفصل بين القضايا والنزاعات ذات العلاقة بين الأطراف المتعاملة في السوق، وكذلك بالنسبة للتعاملات ذات العلاقة بجمهور المنتجات التأمينية. كما توضح المناقشات المطروحة الكثير من التحديات التي تواجه المعنيين في السلطة القضائية والعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وستتيح الفرص لوضع الحلول والتدابير المناسبة للتعامل مع هذه التحديات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 ديسمبر 2015

استعراض آفاق التعاون المشترك بين "سوق المال" وهيئة الأوراق المالية الإيرانيّة

المزيد

31 ديسمبر 2015

"سوق المال" تعتمد ضوابط بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

المزيد

28 مارس 2018

"سوق المال" تشارك في اجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية ببيروت

المزيد

10 يونيو 2018

بنك أبوظبي الأول يحصل على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لإلغاء ترخيص مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية غير العمانية في السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة