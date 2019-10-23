"سوق المال" تطلع القضاة على آليات تنظيم سوق الأوراق المالية والتأمين

مسقط - الرؤية

استضافت الهيئة العامة لسوق المال وفداً من أصحاب الفضيلة القضاة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية للاطلاع عن الآليات التنظيمية لقطاع سوق رأس المال والتأمين. وتضمن جدول أعمال زيارة أصحاب الفضيلة عقد جلسة تعريفية وعرض أوراق عمل متخصصة بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة، للتعرف على آلية عمل الهيئة والوقوف على أهم الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي سوق المال والتأمين، ومناقشة القضايا المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأسهم، والقضايا الخاصة بالتأمين.

وتفقد الوفد قاعة التداول قبيل المشاركة في الجلسة النقاشية المفتوحة بحضور عدد من مديري الدوائر والقانونيين بالهيئة.

وتحرص "سوق المال" على تنظيم مثل هذه اللقاءات وبصفة مستمرة باعتبارها فرصة مناسبة للوقوف على التشريعات واللوائح التنظيمية واستعراض مستجداتها وإتاحة المجال لبناء قاعدة معرفية مصحوبة بفهم وإدراك لروح المادة القانونية وهو ما يسهل عمل القاضي في الفصل بين القضايا والنزاعات ذات العلاقة بين الأطراف المتعاملة في السوق، وكذلك بالنسبة للتعاملات ذات العلاقة بجمهور المنتجات التأمينية. كما توضح المناقشات المطروحة الكثير من التحديات التي تواجه المعنيين في السلطة القضائية والعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وستتيح الفرص لوضع الحلول والتدابير المناسبة للتعامل مع هذه التحديات.