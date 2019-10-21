استعراض تجربة "تكاتف بتروفاك عمان" في "أوبال للنفط والغاز"

مسقط - الرؤية

تُشارك "تكاتف بتروفاك عمان" في مؤتمر أوبال للنفط الغاز، الذي يُقام على مدار يومين في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ويهدف للتعريف بقطاع الطاقة وتوفير منطقة لبناء شبكة علاقات تضم كافة العاملين في قطاع النفط والغاز في السلطنة.

ويعدُّ معهد تكاتف بتروفاك عمان للتدريب من المعاهد الرائدة في السلطنة للعاملين في مجال الطاقة، وهو مشروع مشترك بين تكاتف عمان وبتروفاك. وبدأ المعهد نشاطه باستقبال الدفعة الأولى من الطلاب في العام 2018؛ بهدف توفير مسارات تدريب وتنمية معتمدة عالميا، وفق أعلى المعايير والمستويات المتعارف عليها في المجال، وهو ما يعني أن المعهد يوفر التدريب للجيل التالي من الفنيين في مجال الطاقة، إلى جانب تعزيز المهارات والقدرات الحالية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

وتهدفُ مُشاركة تكاتف بتروفاك عمان في المؤتمر إلى التعريف بالأسلوب الذي يطبقه المعهد في توفير تقنيات التدريب المتكاملة ويشمل ذلك محطات تجريبية حية، تم تصميمها وبناؤها من قبل بتروفاك، وتعمل على محاكاة محطات إنتاج النفط والغاز سواء في السلطنة أو في الخارج؛ بحيث يعايش الطلاب كافة العمليات كما لو كانوا في الموقع من خلال التدريب العملي في بيئة خالية من أي مخاطر. ويستعرض فريق تكاتف بتروفاك عمان التقنيات الرقمية؛ مثل: الواقع المعزز والمنهج الإلكتروني الذي يتم تطبيقه لتسريع مخرجات التعليم وإعداد الجيل التالي من مكان العمل الرقمي.

وباعتباره المعهد الوحيد في السلطنة، وواحدا من المعاهد القليلة في العالم المعتمدة في توفير دبلوم التدريب المهني الوطني من المستوى الثالث، والتي تحظى باعتراف عالمي، حرصت أوبال على توفير الفرصة لمعهد تكاتف بتروفاك عمان لعرض الأسلوب الرائد الذي تطبقه السلطنة في مجال تطوير رأس المال البشري.

وتوفر "تكاتف عمان (ش.م.م)" خدمات رأس المال البشري بهدف دعم إستراتيجيات النمو للأفراد والشركات، إدراكا لأهمية توفير الدعم المناسب للقوى العاملة الوطنية في قطاع النفط والغاز والعمل على تنميتها بشكل مستمر.

وتملك بتروفاك سجلا حافلا من التميز في توفير التدريب الفني على مدى 35 عاماً وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وبناء مركاز التدريب الفنية تُسهم في تعزيز الكفاءات. وفي السلطنة، بدأت الشركة عملياتها في العام 1988، ومنذ ذلك الوقت وهي تنفذ العديد من المشاريع بنظام الهندسة والتوريد والبناء مع توفير خدمات الصيانة والتدريب وتطوير الكفاءات.