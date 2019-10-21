بنك مسقط يستطلع رأي الشركات حول برنامج إدارة العلاقات العالمية

مسقط - الرؤية

نظَّم بنك مسقط لقاءً مع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول برنامج إدارة العلاقات العالمية الذي دشنه البنك مؤخرا؛ بهدف تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبِّي احتياجات هذه المؤسسات والشركات وتُسهم في تطوير وتنمية أعمالها؛ وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وألقتْ إلهام آل حميد نائب مدير عام الشركات الكبرى ببنك مسقط، كلمة؛ قدَّمت من خلالها الشكر والتقدير لكافة الشركات على ثقتها بالتسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدة أن البنك يولي قطاع الشركات والمؤسسات أهمية كبرى، ويحرص على تطوير المنتجات والخدمات التي تحقق لهذه الشركات نتائج إيجابية، وتسهم في إنجاز معاملاتها بكل سهولة ومرونة.

وأوضحت أنَّ اللقاء يشكل فرصة لمعرفة آراء ومقترحات الشركات على برنامج إدارة العلاقات العالمية حتى نتمكن من معرفة الاحتياجات الفعلية لهذه الشركات بشكل أوضح. وبعد ذلك، يقوم فريق البنك من مختلف الأقسام بالتنسيق والتعاون بينهم لتقديم حلول مصرفية تلبي هذه الاحتياجات، وتحقق للشركات أهدافها، وتُسهم في تنميتها وتطوير أعمالها، مضيفة أنَّ مثل هذه اللقاءات مهمة وسنواصل تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البنك ومختلف المؤسسات والشركات.

وقال طارق عتيق بن عبدالمعيد نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط: ملتزمون بالشراكة مع كافة المؤسسات من أجل الانتقال السلس نحو الأعمال المصرفية المتكاملة؛ حيث إنَّ العمليات والتقنيات المصرفية مُصمَّمة لتلبية متطلباتهم المستقبلية، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات ومعرفة مقترحات الزبائن والعمل على دراستها، وإمكانية تنفيذها، مقدما الشكر لكل المؤسسات التي شاركت في إنجاح اللقاء.

ويشهدُ برنامج إدارة العلاقات العالمية إقبالا واسعا من مختلف الشركات للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يُقدمها البرنامج؛ حيث يوفر الوقت والجهد على الشركات، ولا يتطلب من الشركات متابعة الدوائر الداخلية في البنك لإنجاز معاملاتهم المصرفية، وإنما يقوم مديرو العلاقات العالمية بهذا الدور نيابة عن الشركات.