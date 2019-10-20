الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أموت تحت ذريعة التضحية

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:50 ص بتوقيت مسقط

أموت تحت ذريعة التضحية

إيمان زياد | فلسطين

لو أن الله خلقني قطعة جريد، أمرر  لمسة نسيم حانية إليّ، لا لشيء غير أن ثغره الضاحك يثلج قلبي، لو أنني جريد أنصت لرائحة الدفء حتّى يحطّ بأقدامه طير مهاجر على ضلعي، لا لشيء فقط لأطعم ذاكرتي حكايات البلاد الساكنة في جناحيه فابتهج، لو أنني طازجة الخضرة، تضمّني شمس مشتاقة فأشقرّ، لا لشيء فقط لتخرج من عقبي جريدة صغرى تدغدغني، لو أنني أفتح للسماء فمي فتسقيني، لا لشيء فقط لأملأ عروقي من غيم الله..

ثمّ تتهتك كالعادة ذروة القصّة، وأسقط من ملكوتي العلويّ كقطّة لم تتشبث جيّداً بسلك الكهرباء.. فلا ماؤه يروي إن عبأ الملح عروقي دمي، ولا ليونة في أكتافي كنف الريش الغريب، واللمسة الحانية حينها أيضا سيدميها تشققي وبؤس الذاكرة.

 ما الفأس في يدّ الحطّاب للسعف إلا مكافأة على حسن الجوار والهدوء والعِشرة.. وقبل أن أهوي سأعدّ معه للعَشرة والملح ينزّ من حوافي.. ليتني جريد داهمته السعف باكرا حين ظلّلت رُطباً ليست لي.. لا لشيء.. فقط لأموت تحت ذريعة التضحية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يونيو 2018

لم أقصد يوما أن أموت

المزيد

15 أكتوبر 2018

أطلق الرصاص على القصائد ولا أموت

المزيد

20 سبتمبر 2015

الحَجُّ.. قيم التضحية والفداء

المزيد

13 يناير 2016

لجنة النقل بـ"الغرفة" تدعو إلى عدم اتخاذ رفع سعر الديزل ذريعة لزيادة كلفة النقل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

مناقشات مستفيضة وحلول مقترحة للتحديات في ختام ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة