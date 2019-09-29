الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

بين الشاري والبائع .. فتح من الله

الأحد 29 سبتمبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

بين الشاري والبائع .. فتح من الله
غسان الشهابي

غسان الشهابي
المزيد من المقالات
بين الشاري والبائع .. فتح من الله "المسيَّرات": نهاية أنسنة الحروب هموم الشرق من يقف وراء تقدم الأمم؟

 

غسان الشهابي

** كاتب بحريني

 

انتهى مقال الأسبوع الماضي إلى أنَّ الطائرات المسيّرة، أو التي بدون طيار، أو الدرون، باتت واحدا من أهم أسلحة اليوم والغد. فهي طائرات تجسس، وقتال، طائرات تسيّر من مراكز بعيدة عن أرض المعركة، عالية الدقة، ويمكنها القيام بالكثير من العمليات القتالية، وما بين اختراعها للتجسس أولاً، وتطويرها إلى ما وصلت إليه اليوم؛ شاع استعمال نماذج "بريئة" منها لأعمال التصوير الفني والتوثيقي، ونقل بعض الطرود لأوزان مُعينة لمسافات محددة.

ولكن السؤال كيف تمكنت بعض الدول من الحصول على هذه التقنية القتالية للطائرات المسيّرة وقد منعت الدول الغربية المصنّعة بيع هذه الطائرات؟!

واضح أنَّ هناك مدخلين لحصول الدول على الأسلحة والتقنيات المحظور عليها استيرادها، الأول: الشراء، وهو المدخل الأسهل، فهناك سوق سوداء رائجة وخصوصًا في منطقة قلب العالم القديم، يجري فيها بيع الأسلحة من طلقات الرصاص وبنادق الكلاشينكوف، وصولاً إلى اليورانيوم، وما بينهما من صواريخ وآليات وعتاد وتكنلولوجيات حربية، وهذه السوق قدرتها الأمم المتحدة بنحو مليار دولار في الفترة من 2001 وحتى 2012، أخذاً في الاعتبار أنَّ الصفقات تتم في نطاقات ضيقة، وبحسب المتوفر، وليس بالعلن وفي وضح النهار وحتى تهدر آلات التصنيع عند إتمام الصفقات. وهناك دول لا يهمها الإجماع العالمي فهي تسعى وراء مصالحها الخاصة من بيع هذه الأسلحة سرّاً وعلانية، وإلى جانبها تأتي العصابات المنظمة التي تقوم بالعمل نفسه.

السبيل الأصعب ليس شراء الأسلحة، وإنما معرفة أسرارها والقيام بتصنيعها. هذا التصنيع قد يبدو بدائياً ذات يوم نظراً لفارق الخبرة والإمكانيات البحثية، ولكن التجارب تقول إنَّ الحافز لدى الدول المضغوب عليها أعلى بكثير من دوافع وحوافز الدول التي تنشَّأ في الحِلية، وهذا ما يجعلها تختصر المسافات، وتغذ السير لتضييق الفوارق وردم الهوّة.

قد يحتجّ البعض بأن ما يجري تصنيعه محلياً لن يصل إلى ما يُشتري من السلاح المتطور، وهذا صحيح في شكله الأولي، والحديث ليس عن السلاح ولكنها المفارقة بين المشتري والصانع، إذ إن هذا الأخير وإن لم يقارع المصنّعين القدامى في يومه الأول، إلا أنه سيكون قد وضع أقدامه على أولى عتبات التمكن، وهو الأمر الذي يظل المشتري بعيداً عنه تماماً. الصانع يُمكنه أن يقيم صناعة وخطوط إنتاج، ويشغل أعداداً من الشباب، ويحفز البحث العلمي، ويوجه التعليم إلى ما ينفع الصناعات ويطورها ويقترح نوعية الخريجين بعد عقد من الزمان، وتستتبع ذلك، وتتواكب معه، متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، ليست هي ذاتها التي تحدث في مجتمعات الشراء وحسب.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2017

نصر الله: حزب الله وحلفاؤه سيركزون على مواجهة الإحتلال الاسرائيلي

المزيد

26 يوليو 2015

نصر الله: إيران لن تتخلى عن دعم "حزب الله" بعد الاتفاق النووي

المزيد

03 يونيو 2017

مساعد المفتي العام للسلطنة: المال هو مال الله عز وجل والعبد مستخلف فيه.. فعليه أن ينفقه حيث أمره الله سبحانه وتعالى

المزيد

19 مارس 2015

عبد الله العبد الله: "مجموعة المدينة" تعتزم تنفيذ مشروع تجاري وسياحي وسكني وترفيهي متكامل في الدقم على مساحة 500 ألف متر مربع

المزيد

كتاب آخرين

حمد بن عبد الله بن محمد الحــــوسني

كاتب

سالم الكثيري

كاتب

سيف بن سالم المعمري

كاتب

ناصر العبري

كاتب ومراسل صحفي

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توصيات ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية 2019

المحليات - أخبار

ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية يوصي بإنشاء مركز متخصص لتنظيم مشروعات الاستثمار الاجتماعي وفق الأولويات التنموية

المحليات - أخبار

"لقاء الاستثمار العماني الهندي" يفتح المجال لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين

الاقتصاد - محلي

توقعات بأمطار رعدية على جبال الحجر والمناطق المجاورة

المحليات - أخبار

توصيات ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية 2019

المحليات - أخبار

ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية يناقش تحديات استدامة الاستثمار المجتمعي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

بالفيديو .. أسر عدد كبير من العسكريين السعوديين في نجران

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة