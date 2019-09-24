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المحطة الثالثة في ديارنا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

المحطة الثالثة في ديارنا
طالب المقبالي

طالب المقبالي
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طالب المقبالي

تنطلق، اليوم الأربعاء، بولاية الرستاق، ثالث الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، والتي تُنظِّمها جريدة "الرؤية" برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عُمان "أوكسي عُمان".

وشهدتْ الرستاق فعاليات محطات التعريف بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" منذ النسخة الثانية، وها نحن اليوم نشهد محطة التعريف الثالثة من النسخة السابعة. وتُقام الفعالية بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، تحت رعاية المكرم الشيخ نبهان بن سيف اللمكي عضو مجلس الدولة.

ويأمل القائمون على الجائزة أنْ تُحقق هذه المحطة إقبالاً كبيراً كما عوَّدنا أبناء هذه المحافظة عامة، وأبناء الرستاق خاصة، من طلاب المدارس والكليات والجامعات بالمحافظة، ومن شباب نادي الرستاق الرياضي الثقافي وبقية أندية المحافظة، ومن أعضاء مركز الرستاق للابتكار العلمي، ومن عضوات جمعيات المرأة العمانية بالمحافظة، ومن اللجان الثقافية بالفرق الرياضية التابعة للأندية الرياضية والثقافية بالمحافظة.

محطة الرستاق سوف تتضمَّن جوانب متعددة وفقرات تتمثَّل في التعريف بالجائرة، يستهلها المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة، رئيس التحرير المشرف العام على الجائزة، ثم تقديم فيلم قصير حول مسيرة "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، وعرض تقديمي عن نسخة الجائزة لهذا العام، وهناك أيضاً استعراض قصة نجاح شبابية، وقصتنا هذا العام فريدة من نوعها وممتعة سوف ترويها لنا نظيرة بنت أحمد الحارثية أول عمانية تتسلق قمة إيفرست "أعلى قمة جبلية في العالم".

وهناك محطة في برنامجنا اليوم مع ورشة "التخطيط التجاري"، يقدمها المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية، وهي بالتأكيد ستكون ثرية ومفيدة، وتحمل في طياتها تجارب شخص له باع طويل في هذا الجانب.

وستكون هناك فقرة خاصة موجَّهة للطلاب والطالبات قد أضفتها بنفسي ضمن برنامج الحفل، سوف أتركها مفاجأة لمن سيحضر الفعالية، ولن أتطرق إليها هنا كي لا أحرق المفاجأة.

وبالطبع، ستكون هناك جلسة نقاشية وحوارية مباشرة بين الحضور والقائمين على هذه الجائزة.

وتبذل جريدة "الرؤية" سلسلة من الجهود ترمي من خلالها إلى بناء غذٍ أفضل لجيل الشباب، لتعزيز روح المنافسة والعطاء والابتكار، من أجل تحقيق الإنجازات التي يتبوؤون من خلالها أعلى المراتب القيادية. وليس هذا بغريب على أبناء هذا الوطن في تحقيق الإنجازات، وما "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" إلا وسام وتتويج للإنجازات الكبيرة الذي حقَّقها الشباب في شتى المجالات، من أجل تحفيزهم على الإبداعات والأنشطة في مختلف المجالات المعرفية والاجتماعية.

وعلى هامش الاحتفال بالتعريف بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق، سوف تكون هناك زيارة لأحد نماذج النجاح في ولاية الرستاق، والتي تتمثل في متحف البيت الغربي بالرستاق، لصاحبته زكية بنت ناصر اللمكية. هذا المتحف الذي حوَّلت فيه هذه المرأة منزل أسرتها القديم ليكون معلماً يقصده كل زائر لولاية الرستاق.

ولعلَّكم تذكُرون مقالي بعنوان "البيت الغربي.. قصة تاريخ وحضارة"، المنشور بجريدة "الرؤية"، والذي فاز بجائزة الأوسكار للإعلام السياحي العربي للعام 2019، والتي يُنظِّمها المركز العربي للإعلام السياحي؛ حيث فاز المقال بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي.

ويستمرُّ العطاء، ويستمر الدعم اللا محدود والمتجدِّد، والذي توليه إدارة جريدة "الرؤية" من أجل دعم مبادرات الشباب، والأخذ بأيديهم لتحقيق الإنجازات، وبناء هذا الوطن المعطاء تحت ظل الفكر المستنير والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

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