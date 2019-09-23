الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

تنظيم التجارة الإلكترونية.. خطوة على الطريق الصحيح

الإثنين 23 سبتمبر 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

تنظيم التجارة الإلكترونية.. خطوة على الطريق الصحيح
ناصر بن سلطان العموري

ناصر بن سلطان العموري
المزيد من المقالات
تنظيم التجارة الإلكترونية.. خطوة على الطريق الصحيح تشديد عقوبات الغش والتدليس معاناة الطالب الجامعي ما بين مصاريف المدارس.. والحقيبة المدرسية

 

 

ناصر بن سلطان العموري

abusultan73@gmail.com

طالعتنا الصحفُ المحلية -خلال الفترة الماضية- بحراكٍ نَشِط على الساحة العُمانية، مُؤخرا، فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية؛ منها: استحداث وزارة التجارة والصناعة لقسم التجارة الإلكترونية، وعقد مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية.

حقيقةً جاءتْ هذه الأحداث المتلاحقة في وقتها؛ نظراً لما تشهده الساحة العالمية على وجه العموم والمحلية على وجه الخصوص من رواج منقطع النظير، وإقبال كثيف للتسوق الإلكتروني، والدليل على ذلك تجاوز المتعاملين للتجارة الإلكترونية سقف المليار متسوِّق عبر الإنترنت على مستوى العالم؛ لهذا دعت الحاجة لتنظيم وتطوير هذا القطاع، بل وبات من الضروري كذلك حماية المتعاملين فيه؛ سواء أكانوا تجارا أم متبضِّعين.

سبق وتطرقتُ لنفس الموضوع في مقال سابق نُشِر في الربع الأول من هذه السنة بإحدى الصحف المحلية بعنوان "التسوق الإلكتروني ضوابطه وأحكامه"؛ ذكرتُ من خلاله ماهية التسوق الإلكتروني، والحذر في استخدامه، وضرورة احتضان مواقع التسوق الإلكتروني عبر جهات حكومية، والإشراف عليها؛ مما يُوفِّر حماية مزدوجة؛ سواء كان للتاجر العارض للمنتج أو المتسوق، ويكون تحت مظلة رسمية لها ضوابطها وأحكامها، وأهمية التعدد في إنشاء شركات عمانية متخصصة في التجارة الإلكترونية، أو ما يطلق عليه التسوق الإلكتروني، خصوصا وأنَّ وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة أبدتْ تشجيعها ودعمها في الاهتمام لكل من يرغب في خوض هذا المجال بالنسبة لرواد الأعمال من العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأنَّ هذا المجال هو مجال رَحب ومفتوح حتى بالنسبة للخريجين الجدد، ولا يتطلب مكاتب دائمة والتزامات مالية فقط، كل ما يتطلبه الأمر تطبيق إلكتروني مبتكر جاذب للمتسوقين.

خُطوة تُشكر عليها وزارة التجارة والصناعة، ولكن ينبغي هنا المسارعة في إصدار "تشريع" أو "لائحة" تنظم عملية تداول السلع، والتي من شأنها أن تحفظ حق جميع الأطراف، وإنشاء سجل؛ أسوةً بالسجل التجاري يتم فيه قيد أسماء كل المتعاملين في التجارة الإلكترونية بالسلطنة، وفق ضوابط معينة، ويأتي السجل هنا ليحصر جميع المتعاملين في التسوق الإلكتروني تحت مظلة واحدة، كما ينبغي هنا التعاون على سبيل التكامل بما يخدم قطاع التجارة الإلكترونية مع الهيئة العاملة لحماية المستهلك، بصفتها جهة رقابية لتوفير مظلة حماية إضافية لهذا القطاع، لا سيما بعد ضبطها لشبكة تسويق منتجات مقلدة على أنها أصلية عبر منصة إلكترونية مؤخرا.

ومن الجميل كذلك، أتاحت الفرصة لأصحاب الأعمال المنزلية ولرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الترويج لمنتجاتهم واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التسويق لها محليا وخارجيا، ولا مانع كذلك في إدراجهم بالسجل الخاص بالمتعاملين في التجارة الالكترونية، إنْ جاز له أن يرى النور من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفق رسوم رمزية، وبلا شك أنَّ ذلك سوف يُسهم في تسهيل أعمالهم وتعزيز موثوقية تعاملاتهم وحفظ حقوقهم.

بَقِي أنْ نُشير إلى أنَّ تسوق المستقبل سيُصبح تسوقا إلكترونيا عابرا للقارات، وما كان صعبًا بالأمس الحصول عليه أصبح اليوم في متناول اليد، وبضغطة زر، ومن الأهمية بمكان تنظيم هذا القطاع بالشكل الأمثل وعدم إغفال ولو جزئية بسيطة حتى يستطيع الجميع التسوُّق عبر الفضاء المفتوح في أمان واطمئنان، وأن يرافق ذلك جودة وسرعة وشمولية في شبكة الإنترنت في كلِّ بقاع السلطنة دون استثناء؛ لكي يَكُون لدينا تسوق إلكتروني فعَّال.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 نوفمبر 2018

بدر بن سعود: "الشموخ 2" و"السيف السريع 3" خطوة مهمة في الطريق الصحيح للارتقاء بالقدرات الوطنية

المزيد

25 نوفمبر 2018

الاستثمار في المحميات خطوة في الاتجاه الصحيح

المزيد

03 أغسطس 2019

الجشمي: ميزانية السلطنة على الطريق الصحيح مع تسجيل انخفاض في العجز

المزيد

23 ديسمبر 2017

جاسم الشكيلي: منتخبنا الأفضل وعرضه القوي أمام الإمارات يعني أننا على الطريق الصحيح

المزيد

كتاب آخرين

فيصل الحضرمي

كاتب

محمد علي العوض

كاتب

ناصر الجساسي

كاتب

معاوية الرَّواحي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة