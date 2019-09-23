قيامة الجرح

غزوان علي ناصر | العراق

هــــــــذا ضريحُــكَ بالسّناءِ مجـلّلُ

طافــــــتْ بهِ الأرواحُ فيهِ تُهــــلّلُ

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وقبابُكَ الشّماءُ تزهـــو في السّما

أنوارُهـــــــا هيهـــــاتَ يوماً تأفلُ

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جئنا إليكِ بكلِّ قلبٍ عـــــــــــاشقٍ

أحـــــــــداقُنا في دمعِهــــــا تتبتّلُ

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شبّاككَ الميمـــــونُ دارتْ حولــهُ

كلّ المـــــــلائكِ والمـــلا تتوسّلُ

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يا وراثَ الكـــــــرّارِ جئتُكَ سائلاً

يممـــتُ وجـــهي فــي ثراكَ أقبّلُ

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ومسكـــتُ شبّاكَ الضّريحِ مصلّياً

وأنا وعشقكَ بالجـــــــراحِ محمّلُ

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في البدءِ كنتَ الجرحَ في اعماقِنا

وتظلُّ فــــــينا الحــــــبَّ لا يتبدّلُ

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وسعى إليكِ المــــــاءُ في أحزانهِ

ليطوفَ في مغناكَ كيمــــــا ينزلُ

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وهــــــــوى يقبّلُ أصبعاً مبتورةً

ظمىءٌ إليكَ فكلُّ جــــرحٍ جــدولُ

//

يا أيّهـــا المذبوحُ من حدِّ القفــا

رضّتْ أضالعــــــهُ وحُزَّ المفصلُ

//

يا مالئ الدّنيا هـــــدىً ومروءةً

سقطَ الزّمانُ وأنتَ عمرُكَ أطولُ

//

ما ماتَ ذكرُكَ والمــــآثرُ تشهدُ

تمضي بهِ الأزمــانُ وهي ترتّلُ

//

والسّيرةُ المعطاءُ تبقى غـــرّةً

رغمَ الخطوبِ سطورُها لا تهملُ

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بوركتَ منْ مستقتلٍ ومدافـــــعٍ

هذي دماؤك َللكـــــرامةِ فيصلُ

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أرعبتَ جيشاً كنتَ وحدكَ أعزلاً

وزئيرُ صوتكِ في الحتوفِ يُجلجلُ

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هم ينظرونَ أليكِ ملء عيونِهم

هلعــــاً وكلُّ صدورهِــم تتوجّلُ

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إن حاصروكَ فليسَ ذاكَ بضائرٍ

أنتَ العظيمُ ممــــــانعٌ مستبسلُ

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ومقطّعٌ بيضُ السّيوفِ تنوشهُ

لولا الكفوفُ هوتْ بكفِّكَ تخجلُ

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وصبرتَ صبرَ الأنبياءِ على الأذى

فكانّمــا أنتَ النّبيُّ المرســـــــلُ

//

وتسافلوا أولادَ من رضعوا الخنا

وبقيتَ وحدكَ شاهقـــاً لاتُمحلُ

//

وتناثروا وعكستَ خلقاً سامقاً

سفرٌ يضيءُ وبالحكــايا يهطلُ

//

ذبحوا بكَ الدّينَ القويمَ واجرموا

من غدرهِم صمُّ الصّفا تتزلزلُ

//

وفديتَ دينَ اللهِ في اصقاعـــهِ

لمّــــــا رأيتَ العـدلَ فيهِ يُعطلُ

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ووقفتَ في وجهِ الطغاةِ مكابراً

وتركتَ جرحَكَ للقيامـــةِ يُثكـلُ

//

يا سيّدَ الكلماتِ شعــري ثورةٌ

ماهـــــــادنَ الأشرارَ أو يتذلّلُ

//

يومٌ بكى فيهِ الرّســولُ وآلُـــهُ

والأنبياءُ وصحبُهُ كمْ اعولــوا

//

شـــرفٌ لنا حبّ النّبيّ وآلــــهِ

ايْ والسّمــا فيهم نذوبُ ونُقتلُ

//

ونفاخرُ الأعــــداءَ نحنُ بحبِّهم

أنْ اجرموا في ظلمِنا وتوغّلوا

//

فقراءُ نشقى والجهاتُ مراصدٌ

لكنّنا عن نهجِهم لا نعــــــــدلُ

//

والموتُ في عشقِ الحسينِ شهادةٌ

تزهو بها مهجُ النّفوسِ وترفلُ

//

لولا جـــراحٌ للحسينِ وصحبهِ

في ديننا كانَ الطغـــاةُ تأوّلــوا