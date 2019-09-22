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انطلاق برنامج إدارة الحالات الطارئة لقطاع الإغاثة والإيواء

الأحد 22 سبتمبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

انطلاق برنامج إدارة الحالات الطارئة لقطاع الإغاثة والإيواء

 

مسقط - الرؤية

رعى سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء، افتتاح حلقة العمل التدريبية لبرنامج "إدارة الحالات الطارئة للمستوى الاستراتيجي لقطاع الإغاثة والإيواء"، والذي عقد صباح أمس بمشاركة عدد من المعنيين بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال سعادته إن هذه الحلقة النقاشية تنعقد في إطار سلسلة من برامج التدريب وبناء القدرات بمختلف القطاعات، وتركز على أهمية وضع خطة واضحة ودقيقة؛ تتضمن عددا من البدائل عندما تكون هناك حالات طارئة بمختلف أنواعها، سواء كانت طبيعية أو غيرها، بحيث يكون العمل منظما، ويضمن تبادل الأدوار والخبرات في مختلف الجهات التي تنضوي تحت قطاع الإغاثة والإيواء. وأكد المعولي الدور المحوري للإعلام في إدارة هذه الحالات، على أن يكون واضحا وواقعيا في تعامله مع المجتمع في تلك الحالات.

واستعرضت الحلقة أوراق عمل ناقشت تجارب المملكة المتحدة في إدارة الحالات الطارئة، كما تضمنت الحلقة تجارب بعض الدول الأوروبية في ذات المجال، بجانب تدريب عملي يُحاكي وقوع حالة طارئة وكيفية إدارتها بما يتناسب مع طبيعة الحالة ومدى تأثيرها والأضرار المتوقعة ودور كل مؤسسة في هذا القطاع.

وقال المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني إن الحلقة تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات متخذي القرار في الحالات الطارئة لإدارة واتخاذ القرارات بشكل دقيق وفاعل وسريع يتناسب مع طبيعة الحالة التي تتعرض لها البلاد. وعرج الحجري على الدور الرئيسي الذي تقوم به دوائر التنمية الاجتماعية ولجان التنمية والقطاع المدني في الحالات الطارئة والذي يتمثل في تحديد الأماكن الآمنة، وعدد الأشخاص الموجودين في الأماكن المتضررة وأهم الاحتياجات المطلوبة، إضافة إلى ذلك المساعدة في توزيع تلك الاحتياجات حسب كل حالة على حدة.

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