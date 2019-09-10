الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

عَرْبدَ الصّمْتُ

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 12:31 م بتوقيت مسقط

عَرْبدَ الصّمْتُ

 

لطيفة الأعكل | المغرب

 

عَرْبدَ الصّمْتُ مِنْ سُكُونِ ليْلهِ

وهَبّتْ رِيّاحُ العَتَمةِ

وقفتْ شهْرزادُاأمامَ المرآةِ

تُفتّشُ عَنْ ظِلّها

اتّكأتْ عَلى سَماءِ الصّبْر ِ

لتَصْلَبَ خِصْرَها

كنخْلةٍ باسِقةٍ

مُثْقلةٍ بالرُّطبِ

صَلبٌ جِذْعُها

مُمْتَدّةٍ إلى السّماءِ أغْصانُها

وفي أحْداقِ عيْنيْها

تلأْلأتْ قَطراتُ غَيْمةٍ

زَفَـرتْ زفْـرةً

أنْهكتْها الآهُ ،والآهُ

زِحامٌ يٓخْنُقُ أنْفاسَها

و بِطرفَي شَالِها الأحْمرِ

مَسَحَتْ زُجاجَ نافِذتِها

هٓواءُ الّليْلّ البارِد

داعَبَ خَدّها

فَكّتْ ضَفيرَتَها

وفَرَدَتْ جَدائِلَ شٓعْرِها

كعُصْفورةٍ مَقْصوصَةِ الْجَناحِ

تَرْنوُ لِلانْعِتاقِ ..لِلْحُريّةِ

 .........

مَلّتْ شهْرزادُ مِنَ الحَكايا

ماعادَ صُياحُ الدّيكِ

مُعْلنًا فَجْرَ  الصّباحِ يُغْريها

شَلّالُ تَنْهيداتٍ ...

اِبْتلعَ القَلْبُ غُصّتهُ

غَرِقَ بَيْنَ كُثْبانِ النّبْضِ

ثارتْ مِنْ قَهْرِها

أعْلنَتْ تَمرُّدها...

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2017

لم يعد الصمت من ذهب؟

المزيد

24 ديسمبر 2017

الصمت في زمن الزيف

المزيد

27 يناير 2018

الصمت الناجح

المزيد

27 أبريل 2015

في مديح الصمت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شاب عماني يبتكر تطبيقا للتسوق الإلكتروني من منتجات الجبل الأخضر

المحليات - أخبار

"جمعية الصحفيين" تبحث تعزيز التعاون مع "الصداقة الصينية العربية"

المحليات - أخبار

السلطنة تحافظ على الصدارة العالمية في "الخلو من الإرهاب".. وتتقدم 13 مركزا إلى الـ34 عالميا في البنية الأساسية والموانئ

عمان - سياحة عمان

في بروكسل.. انطلاق حملة ترويجية لجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

72 مؤسسة حكومية تُشارك في التمرين الوطني للأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية

الاقتصاد - محلي

عماني يحصد جائزة شومان للباحثين العرب عن دراسة حول "تطوير التعليم"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة