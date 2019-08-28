"ملتقى إستراتيجيات التدريب والتطوير" بصلالة يبحث الحلول المبتكرة لتطوير برامج التدريب

صلالة - الرؤية

يَرْعَى مَعَالي الدُّكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، صباح اليوم، ختامَ أعمال ملتقى "النهوض بإستراتيجيات التدريب والتطوير ودراسة واقع التدريب الحالي"، والذي انطلقَ، أمس، في صلالة، بتنظيم من مركز المراجع لتنظيم المؤتمرات والندوات، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، على مدى يومين متتاليين.

ويهدفُ الملتقى إلى تعزيزِ وعي القيادات المسؤولة عن أنشطة التدريب والتطوير الإداري بمهامها، وتأهيلها لمواكبة إدارة التغيير وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. ويُشارك في الملتقى عددٌ من المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال ومديري الإدارات والمسؤولين والتنفيذيين في إدارات وأقسام قطاع التدريب والقيادات... وغيرهم. وأكد أحمد عوفيت المعشني مدير مركز المراجع لتنظيم المؤتمرات والندوات، أنَّ هذا الملتقى يسعى لتقديم رؤية مبتكرة لمنظومة التدريب والتطوير الجيل القادم من قيادات المستقبل، وتسليط الضوء على أفكار وحلول مبتكرة تقدِّم نتائج ذات قيمة مضافة وقابلة للقياس، مع تحسين مشاركة الموظفين ومواكبة الجيل الرقمي وفق التدريب الرقمي، ومواكبة الاقتصاد الرقمي ومنصات التدريب الإلكتروني. وأشار إلى أنَّ الملتقى يركِّز على مناقشة البرامج التدريبية في إطار الواقع المعلوماتي المتنامي والتطوير الرقمي.

وتضمَّن اليوم الأول للملتقى، أمس، تقديمَ عددٍ من أوراق العمل، إلى جانب الجلسات النقاشية؛ حيث اشتمل على 4 محاور؛ وهي: إستراتيجيات التدريب في ظل المتغيرات المعاصرة، والتجربة اليابانية أثناء العمل، وإستراتيجيات التدريب ومعرفة الإنتاج التدريبي، وأثر الذكاءات على نجاح العملية التدريبية، ودراسة الأنماط الشخصية، وأخيرا الحس بالمسؤولية المهنية والمجتمعية، وأثر التدريب الوظيفي والارتقاء بمستوى الوظائف.

ويشمل الملتقى 14 ورقة عمل، يُقدمها عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج السلطنة. وبدأ برنامج الملتقى بجلسة نقاشية؛ شارك فيها كلٌّ من: سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، والخبير الياباني كزيوكي كوادا أحد المستشارين الرئيسيين لشركة اليابان للابتكار التنافسي للاستشارات (JCIC) في التطوير المستمر (كايزن- وإدارة الجودة الشاملة)، وأدار الجلسة هادي العوبثاني خبير التطوير الإداري بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

واشتمل اليوم الأول كذلك على ورقتيْ عمل؛ الأولى بعنوان "التجربة اليابانية في التدريب: التدريب أثناء العمل(OJT) "، قدمها الياباني كزبوكي كودا. أما الورقة الثانية، فكانت بعنوان "هندسة إجراءات العملية التدريبية لبناء إستراتجيات فاعلة ومؤثرة لصناعة منظومة تدريبية مواكبة لإستراتيجيات العصر الحديث"، قدمها سامر سامي المدير التمثيلي لشركة اليابان للابتكار التنافسي للاستشارات باليابان.

إلى ذلك، يشهد اليوم الثاني ختام البرنامج بتقديم عددٍ من أوراق العمل، وتكريم الجهات الراعية والداعمة والمتحدثين.