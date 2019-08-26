ماكرون: لقاء مرتقب بين ترامب وروحاني خلال أسابيع

باريس - الوكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يأمل أن يُعقد اجتماع بين ترامب وروحاني خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تواصلت أعمال قمة مجموعة السبع لليوم الثالث والأخير في بياريتس الفرنسية، وقد هيمنت على القمة زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المفاجئة والمخاوف الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولم تسفر المحادثات بين الدول السبع عن نتائج ملموسة حول ملفات حيوية أخرى مثل البريكسيت وفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت وحرائق الأمازون.

وحقق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربة دبلوماسية شديدة الوقع بدعوته وزير الخارجية الإيراني إلى بياريتس لبحث الأزمة الإيرانية.

وقد التقى ظريف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، الدولتان الأوروبيتان المشاركتان في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة.

وعلق ظريف في تغريدة إثر لقاءاته "الطريق صعب، لكنه يستحق المحاولة"، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات كانت "إيجابية" و"ستستمر".

وتمارس واشنطن أقصى الضغوط على القادة الإيرانيين منذ انسحابها من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على طهران التي ردت بوقف الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق واستئناف أنشطتها النووية تدريجيا.