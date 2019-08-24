جامعة السلطان قابوس تحتضن "ورشة الطاقة الشمسية" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الرؤية - مريم البادية

تحتضن جامعة السلطان قابوس، اليوم الأحد، أعمال الورشة الخاصة بمجال الطاقة الشمسيّة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمُبادرات الشباب في نسختها السابعة، والتي تنظّمها جريدة الرؤية وبرعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان "أوكسي عمان"، فيما تقام الورشة بالتعاون مع شركة نفاذ للطاقة وجامعة السلطان قابوس.

ويشارك في الورشة عدد من الطلبة والشباب المهتمين بمجال الطاقة الشمسية، وتمتد في الفترة من 25 إلى 29 من أغسطس الجاري بمقر كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، ويقدمها عدد من المختصين في مجال الطاقة الشمسية. ويتضمّن البرنامج عدد من المحطات في مجال الطاقة المتجددة، وسيتضمن اليوم الأول مقدمة في الطاقة المتجددة ونظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي سيقدمها البروفيسور عبدلله البادي. بينما يشتمل اليوم الثاني على أدوات تحليل الموقع واتجاه الشمس ومقدمة حول أساسيات الوحدات الكهروضوئية وغيرها، وسيقدمها الدكتور محمد البادي. أمّا اليوم الثالث فسيتضمن كيفية تركيب الألواح وكيفية صنعها وسيقدمها الدكتور راشد العبري. واليوم الرابع سيكون حول الاتصال والحماية يقدمها الدكتور أمير الهنائي.

وتشتمل الجائزة على 8 مجالات؛ وهي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

يشار إلى أنّ أولى فعاليات الجائزة كانت برنامج 100 مبتكر عماني والذي أقيم في المديرية العامة للتربية والتعليم في شمال الشرقية. وتضمن اللقاء التعريف بمجالات وشروط المشاركة في الجائزة وعرضا مرئيا حول الجائزة، وذلك في قاعة غرفة الظاهرة بمشاركة سيف بن سعيد البادي رئيس فرع الغرفة وعدد من المسؤولين والطلاب والمثقفين والمبتكرين والراغبين في المنافسة على الجائزة. وصاحبت المحطة ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في الابتكار" قدمها المُهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للتكنولوجيا.