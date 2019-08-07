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مصر: 44.9 مليار دولار الاحتياطي النقدي.. والعجز التجاري يتراجع

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

 

 

القاهرة - رويترز

أعلنَ البنكُ المركزيُّ المصري، أمس الثلاثاء، أنَّ صافي الاحتياطات الأجنبية في البلاد ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وفي سياق آخر، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ إيرادات القناة زادت بمقدار 300 مليون دولار إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. وقناة السويس هي أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إنَّ عجز الميزان التجاري تراجع 24.6 بالمئة إلى 3.34 مليار دولار في مايو؛ حيث ارتفعت الصادرات 1.6 بالمئة وانخفضت الواردات 14.8 بالمئة. وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو من 2.64 مليار قبل سنة نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة 27.5 بالمئة والملابس الجاهزة 2.8 بالمئة والبلاستيك 33.8 بالمئة. وتراجعت الواردات إلى 6.01 مليار دولار في مايو من 7.06مليار دولار قبل عام، بدعم من انخفاض واردات الحديد والصلب 32.3 بالمئة واللدائن والبلاستيك بنسبة 1.6 بالمئة والمواد الكيماوية 13.6 بالمئة.

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