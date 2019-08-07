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أسعار النفط تحوم حول 60 دولارا بضغط من الحرب التجارية

الأربعاء 07 أغسطس 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

لندن - رويترز

ارتفعتْ أسعارُ النفط قليلًا، أمس الثلاثاء، بعد انخفاضات كبيرة سجَّلتها في الجلسات الماضية، لكنَّ خام برنت يظل قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر حول 60 دولارا للبرميل؛ بسبب تصاعُد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفضتْ أسعار برنت بأكثر من تسعة بالمئة على مدى الأسبوع الفائت، مع تعهُّد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية واتخاذ بكين مزيدا من الإجراءات ضد الشحنات الزراعية الأمريكية. وردتْ الولايات المتحدة أيضا على انخفاض اليوان الصيني عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا إلى 59.99 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 54.94 دولار للبرميل.

وبلغتْ الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهرين، وتراجع برنت ما يزيد على ثلاثة بالمئة؛ إذ يشعر المتعاملون بالقلق من أن النزاع بين أكبر دولتين تشتريان النفط في العالم قد يؤثر سلبا على الطلب مما أسهم في عمليات تغطية لمراكز مدينة يوم الثلاثاء.

إلى ذلك، أبقى بنك جولدمان ساكس على توقعاته للعام الحالي لنمو النفط الأمريكي عند 1.3 مليون برميل يوميا، لكنه خفَّض توقعاته للنمو على أساس سنوي في العام 2020 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا. وقال البنك إنه يخفض توقعات نمو النفط الأمريكي على أساس سنوي في العام المقبل بسبب بطء النشاط المتوقع بين الشركات الخاصة وتباطؤ الزخم في شركات التنقيب والإنتاج.

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