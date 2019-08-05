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شاهد .. أول صورة تلتقطها البعثة القمرية الهندية لكوكب الأرض

الإثنين 05 أغسطس 2019 12:44 م بتوقيت مسقط

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نيودليهي - الوكالات

نشرت وكالة الفضاء الهندية (ISRO) الصور الأولى لكوكب الأرض، التي التقطها أقوى صواريخها الفضائية حتى الآن أثناء انطلاقه إلى القمر.

ومن المقرر أن تهبط المهمة القمرية الهندية على سطح القمر في 7 سبتمبر، ولكن الوكالة الفضائية نشرت 5 صور مذهلة للأرض، التُقطت من مسافة بلغت نحو 5 آلاف كم بواسطة كاميرا LI4، بعد إجراء عملية الإطلاق في 22 يوليو.

وفي حديثه مع  NDTV، قال رئيس ISRO، كي سيفان: "الصور واضحة وضوح الشمس والمركبة الفضائية بخير تماما. أنا سعيد للغاية بهذه المهمة حتى الآن".

وجاءت المحاولة الثانية لإطلاق بعثة "تشاندرايان – 2" في المدار، بعد أسبوع من المحاولة الأولى التي شهدت توقف العد التنازلي قبل أقل من ساعة على انطلاق البعثة.

وبعد أن تلامس سطح القمر، سيجري إطلاق مركبة صغيرة تدعى Pragyan تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تتحرك مسافة نصف كم من مسبار الهبوط لتلتقط الصور وتجمع البيانات من سطح القمر، لإرسالها إلى الأرض.

 

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