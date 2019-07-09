استمارة المشاركة بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019 - مجال الإلكترونيات والروبوت

مسقط - الرؤية

* لتعبأة استمارة المشاركة :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

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* الفكرة :

تأتي "جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب" ضمن نهج "إعلام المبادرات" الذي تتأسس عليه السياسة التحريرية لجريدة "الرُّؤية"؛ مُركِّزة على البحث عن أفضل المبادرات والمشاريع والابتكارات الشبابية؛ بهدف التعريف بها وبأصحابها؛ بما يُؤسِّس قاعدة جديدة لانطلاق هؤلاء المبدعين نحو المزيد من النجاحات.

وتهدف الجائزة كذلك إلى تحفيز فئة الشباب، وإطلاق العنان لهم لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية. وتطمح لاستقطاب الشباب المجيدين في مختلف المجالات (العلمية، والبحثية، والفنية، والإعلامية، والإلكترونية، والاجتماعية)، وتجديد روح الإبداع والابتكار لديهم؛ بما يُحقِّق المساهمة الفاعلة في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة في مستويات ومجالات مختلفة.

وتنقسم فئات الجائزة هذا العام إلى 8 مجالات؛ يتم منح جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال.

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* مجالات جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب (النسخة السابعة - 2019) :

1- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات والروبوت.

2- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الطاقة المتجددة.

3- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال إعادة التدوير.

4- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال ذوي الإعاقة.

5- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال تقنية المعلومات ( التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء ).

6- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الثقافة والآداب ( الشعر الشعبي ).

7- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإعلام الرقمي ( الإعلام الرياضي ).

8- جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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* الشروط العامة للترشح (تنطبق على كافة المجالات) :

- أن يكون المترشِّح عُماني الجنسية؛ إذ تستهدف الجائزة الشباب العُماني من المبدعين، وطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، والأفراد، والجماعات، والفرق الشبابية الأهلية.

2- ألا يتجاوز عُمر المتقدِّم 40 سنة.

3- لا يجوز أن يتقدَّم المترشِّح إلا لمجال واحد من الجائزة.

4- يجوز أن يُشارك المترشِّح بأعمال له مُشتركة مع آخرين.

5- يتحمَّل المترشِّح مسؤولية الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والاقتباس من أعمال الآخرين.

6- ستقوم لجنة التحكيم بفرز النتائج والتأكد من صحة الطلبات وفق شروط الجائزة.

7- آخر موعد للمشاركة 16 نوفمبر 2019 .

8- تستلزم كافة الأعمال المتنافسة تعبئة الاستمارة إلكترونيا عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لجريدة "الرُّؤية":

(www.alroya.om)

9- في حال وجود أي مرفقات أو فيديوهات توضيحية الرجاء ارسالها إلى البريد الإلكتروني:

(awards@alroya.info)

10- للاستفسار والتواصل:

- Facebook Page: www.facebook.com/alroyanewspaperoman

- Twitter Page: www.twitter.com/alroyanewspaper

- Instagram Page: www.instagram.com/alroyanewspaper

- YouTube Channel:www.youtube.com/alroyanewspaper

- WhatsApp News Service: 94474686

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* الشروط التفصيلية :

جائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

1- تُمنح هذا العام لأفضل 3 مشروعات في استخدام الإلكترونيات وتقنيات الروبوت والمتحكمات "كمبيوتر، أردوينو، الراسبيري..." في ابتكار أفكار جديدة تخدم مجال التقنية في السلطنة.

2- ألا يكون قد سبق المشاركة بالفكرة أو عرضها في مسابقة أخرى ما لم يتم تطويرها.. والحكم هُنا يرجع للجنة التحكيم بعد التقييم.

3- أن تكون الفكرة جديدة وقابلة للاستخدام.

4- أن تكون الخلفية العلمية للفكرة واضحة وصحيحة.

5- أن يكون التعامل مع النظام الناتج عن الفكرة سهلا وقابلا للتطبيق.

6- أن يكون النظام الناتج عن الفكرة قابلا للتطوير ويتحدى معوقات المستقبل.

7- أن تكون للفكرة ميزة اقتصادية.

8- أن تحمل الفكرة عناصر الابتكار والإبداع.

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* مكافآت الجائزة :

تُمنح مكافأة مالية للفائزين الثلاثة في كلِّ مجال من مجالات الجائزة؛ بواقع: 1500 ريال للفائز الأول، و1000 ريال للفائز الثاني، و500 ريال للفائز الثالث، إضافة إلى شهادة تقدير. ولا توجد جوائز بالتناصف، وفي حالة كَوْن المشروع الفائز مقدمًا باسم عدة أشخاص، تُمنح الجائزة باسم المشروع وليس باسم الأفراد المنفذين له (مع حصولهم على شهادات تقدير مستقلة لكل منهم).

ما عدا مجال ذوو الاحتياجات الخاصة فتُمنح مكافأة مالية قدرها 1000 ريال عُماني للفائز الأول بالمجال المخصص إضافة إلى شهادة تقدير. ولا توجد جوائز بالتناصف، وفي حالة كَوْن المشروع الفائز مقدمًا باسم عدة أشخاص، تُمنح الجائزة باسم المشروع وليس باسم الأفراد المنفذين له (مع حصولهم على شهادات تقدير مستقلة لكل منهم).

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* لتعبأة استمارة المشاركة :

استمارة المشاركة بجائزة الرُّؤية لمبادرات الشباب - مجال الإلكترونيات - لتعبأة الإستمارة اضغط هنـــــــــــــــــــــا.

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تمنياتنا بالتوفيق للجميع

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