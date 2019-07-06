اليوم.. إعلان القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى

مسقط - الرؤية

تعلن لجان الانتخابات في الولايات اليوم الأحد القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك في أماكن بارزة بمكاتب الولاة. وحددت وزارة الداخلية فترة خمسة أيام من تاريخ الإعلان للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم، ويتم تقديم طلب الاعتراض عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات(elections.om) ، وبحسب المادة (38) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم، مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له. وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها.

كما يمكن الاطلاع على هذه القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة من خلال الموقع الإلكتروني للانتخاباتelections.om .