السبت, 06 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. عمان
  3. الدولة والشورى
  4. عرض الخبر

اليوم.. إعلان القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى

السبت 06 يوليو 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

اليوم.. إعلان القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى

مسقط - الرؤية

تعلن لجان الانتخابات في الولايات اليوم الأحد القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك في أماكن بارزة بمكاتب الولاة. وحددت وزارة الداخلية فترة خمسة أيام من تاريخ الإعلان للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم، ويتم تقديم طلب الاعتراض عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات(elections.om) ، وبحسب المادة (38) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم، مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له. وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها.

كما يمكن الاطلاع على هذه القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة من خلال الموقع الإلكتروني للانتخاباتelections.om .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 يونيو 2015

إعلان القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة.. اليوم

المزيد

23 أغسطس 2015

اليوم.. إعلان القوائم الأولية للناخبين

المزيد

05 نوفمبر 2016

اليوم.. إعلان القوائم الأولية للناخبين

المزيد

24 أغسطس 2015

إعلان القوائم الأوليّة للناخبين.. و"الداخلية" تطلق أولى ندوات "ملتقى الشورى" اليوم في مسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فض دور الانعقاد السنوي الرابع لـ"الشورى".. الأحد

عمان - الدولة والشورى

أمطار متوقعة على جبال الحجر وعبري تسجل 48 في درجة الحرارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يعزي الملك سلمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بتدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. و"جائزة أوكسي للابتكار" جديد النسخة السابعة

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد السلطنة في القمة العربية البريطانية يبحث عقد اتفاقية مع "غرفة لندن" لزيادة الاستثمارات المشتركة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة