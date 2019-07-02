"الموت البطيء".. مستقبل علاقة الصين مع هونج كونج يثير القلق

ترجمة- رنا عبد الحكيم

لفترة طويلة، مثلت هونج كونج القناة الواصلة بين الصين والأعمال التجارية والمالية العالمية، لكن الآن قد يكون هذا الوضع الفريد مهدد بسبب التآكل التدريجي للحريات السياسية في هذه المدينة، على ما أفاد تقرير نشرته "سي إن إن بيزنس".

وأدت الاضطرابات الأخيرة إلى تفاقم المخاوف بين رجال الأعمال في هونج كونج والمديرين التنفيذيين الدوليين بشأن التهديدات التي تعترض حرية التعبير. وقال تارا جوزيف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر: "مصداقية هونج كونج أصبحت الآن على المحك".

وأثارت الأحداث أيضًا تساؤلات جديدة حول رؤية الصين لهونج كونج، وهل ما زالت بكين بحاجة إلى المدينة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستعود بعيدًا عن المواجهة التي قد تدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الابتعاد؟

ووفقًا لبعض التدابير، تعد هونج كونج أقل أهمية بالنسبة للصين مقارنة بما كانت عليه في عام 1997. ففي ذلك الوقت، كان الناتج المحلي الإجمالي لهونج كونج يمثل حوالي 20% من حجم اقتصاد المدينة الرئيسية، وفقا للبنك الدولي مقارنة باليوم؛ حيث تقلص إلى حوالي 3% اليوم. وتزامن الانكماش النسبي مع ظهور مدن مثل شانغهاي وشنتشن في الصين بالإضافة إلى التطور التدريجي للأسواق المالية.

ومع ذلك، تستمر هونج كونج في لعب "دور حاسم في تنمية الصين"، وفقًا لما قاله تشيو تشن، أستاذ العلوم المالية بجامعة هونج كونج. منذ سنوات، كان هناك الكثير من الحديث حول تولي شنغهاي هونج كونج كمركز مالي عالمي في آسيا. هذا لم يحدث بعد.

وقال تشن "لعبت هونج كونج دورا أكبر وأكثر وضوحا في قطاعات التمويل وغيرها من الخدمات".

وأسهمت هونج كونج بدور محوري في فتح الأسواق الصينية من خلال إقامة روابط مع أسواق الأوراق المالية في شنغهاي في عام 2014 وشنتشن في عام 2016. وتسمح هذه الروابط للمستثمرين الدوليين بالتداول في الأسهم في كلا السوقين من خلال وسطاء مرخصين من قبل بورصة هونج كونج. كما أنها توفر للمستثمرين الصينيين وسيلة لتداول أسهم هونج كونج.

إلى جانب تلك البرامج، لا تزال هونج كونج مكانًا جذابًا للشركات الصينية للعثور على مصادر جديدة للتمويل.

في العام الماضي، جمعت الشركات الصينية ما يقرب من 35 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في هونج كونج، مقابل حوالي 21 مليار دولار في بورصات البر الرئيسي للصين، وفقا لشركة ديلوجيك.

تدرس شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا (ALI BABA)، التي أصبحت عامة في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في نيويورك في عام 2014، قائمة ثانوية بقيمة 20 مليار دولار في هونج كونج، بدلاً من شنغهاي أو شنتشن.

وخلال العقدين المقبلين، من المتوقع أن تستثمر الصين تريليونات من الدولارات على مستوى العالم، وستلعب هونج كونج دورًا أكثر أهمية من أي وقت مضى، حسب ما كتب تشارلز لي، الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج للأوراق المالية في مدونته من قبل.

كانت هونج كونج في أفضل وضع لتصبح مركز إدارة الثروات في الصين، حيث تساعد الصينيين الأغنياء على الاستثمار في الخارج وتنوع محافظهم الاستثمارية، ومن المحتمل أن تصبح مكانًا يمكن فيه تحديد سعر اليوان الصيني - الذي لا يزال غير قابل للتحويل بالكامل - بشكل موثوق.

لكن كان أحد الخبراء أقل تفاؤلاً بشأن الآفاق الطويلة الأجل لهونج كونج، حيث قال إن سلطة المدينة كمركز مالي "تضعف" عندما أدرجتها الصين في خطة لإنشاء مدينة ضخمة تضم ثماني مدن صينية أخرى وماكاو.

وما يسمى منطقة الخليج الكبرى، منطقة تأمل بكين أن تنمو لمنافسة سان فرانسيسكو ونيويورك وطوكيو من حيث الابتكار التكنولوجي والنجاح الاقتصادي. والرواية الرسمية تشير إلى أن المزيد من التكامل الإقليمي سوف يدفع النمو الاقتصادي.

ويرى المعارضون أن المنطقة والجسور والطرق التي شُيدت لربط المدن، هي وسيلة بكين لفرض الاستيعاب والسيطرة على المدينة. لكن بالنسبة لهونج كونج، يمثل ذلك "الموت البطيء" لها.