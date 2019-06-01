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أهلا بالعيد

السبت 01 يونيو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

أهلا بالعيد

أمل الريامية

@darzafaf

بعد أيام سوف يطلُّ علينا عيد الفطر الكريم، وهو مكافأة، ومنحة ربانية لكل من صام وأدى فرائضه إيماناً واحتساباً لمرضات الله، وحيثُ إنَّ الله قد أتاحَ للمسلم أن يفرحَ بتمامِ صومه، وقضاءِ فرضه، فقد أصبحت لنا كمسلمين مظاهر وطقوساً نؤديها تعبيراً عن فرحتنا بهذه العبادة خاصةً بعد توديع شهر الخيرات والنعم والبركات.

ومن هذه المظاهر الجميلة التحضير لإبراز أناقتنا في أيام العيد والاهتمام بمظهرنا وارتدائنا للملابس الجديدة، والزاهيةِ بنقوشها وألوانها والرائعةِ بتصاميمها المستوحاة من روحانيات هذا الشهر الكريم التي ترمزُ إليها اللمسات التراثية المميزة لكل منطقة. وبما أنَّ للناس أذواقاً مختلفة، فإن اختياراتهم تختلفُ في انتقاءاها للملابس الملائمةِ لهم، غير أننا لا بد أن نبني اختيارنا للأزياء التي سوف نتأنق بها في أيامِ العيد بناءً على مراعاةِ عدة نقاط مهمة التي ستشكِّل مع الإكسسوارات والمكملات الأخرى للزي عناصر جمالية متكاملة.

إنَّ للألوان جمالاً أخَّاذاً، وسحراً عجيباً في إدخال السرور والبهجة الى النفس، خاصةً في أوقات الفرح كأيام العيد، لهذا فإنَّ علينا أن نكون حريصين على ما ننتقيه من ألوانٍ لأقمشةٍ تسرُّ العين، وتسعد النفس، عند رؤيتها، والابتعاد عن الألوان الغامقة، لأنها تولِّد الحرارة، خاصةً في نهار العيد.

وبما أننا نعرف أنَّ البرنامج المعتاد في رمضان سوف يتغيَّر وضعه خلال أيام العيد حيث تكثرُ الحركة بسبب الزيارات عامَّةً في نهار أيام العيد، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، لهذا فإننا يجب أن نراعي نوعية الخامات المستخدمة.

وحيث إنَّ علينا بدايةً أن نركِّز على انتقاءِ الملابس الداخلية التي تلتصقُ بالجسم، فإنَّ من المهم أن تكون خامة هذه الملابس مصنوعة من القطن والكتان نظراً للخاصيَّة التي تتمتع بها هذه الأصناف لامتصاص العرق.

أمَّا الزي الخارجي الظاهر، فيجب أن يكون واسعاً، غير ملتصق حتى يتمكن الهواء من الدخول إلى الجسم وتهويته؛ ومن أنواع الأقمشة التي تناسب هذه المناسبة هي: الكشميري، والحرير الطبيعي، في حين يجب الابتعاد بقدر الإمكان عن الأقمشة التي يدخل في صناعتها النايلون والبوليستر. أما عن الأكسسوارات والمكملات، فعلينا أن لا نبالغ في عدد القطع المصاحبة مع الزي، فكلما اتجهنا للبساطة منحنا الزيَّ حقَّه في البروز.

من الجميل أن نهتم بكل ما يبرز فرحة العيد بدايةً من الحب والتسامح وانتهاء  بالاهتمام بالمظهر الخارجي.

ودمتم في أناقة ورقي...،

* مصممة أزياء

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