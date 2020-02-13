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تجارب صينية على عقار مضاد لكورونا

الخميس 13 فبراير 2020 10:18 ص بتوقيت مسقط

تجارب صينية على عقار مضاد لكورونا

وكالات – الرؤية  

قالت الرئيسة المشاركة لاجتماع في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن علماء صينيين يختبرون عقارين مضادين للفيروسات على فيروس كورونا، وإن النتائج الأولية للتجارب السريرية ستظهر بعد أسابيع.

وشاركت الطبيبة ماري بول كيني، وهي عالمة فيروسات سابقة في منظمة الصحة العالمية، في رئاسة منتدى بحثي مغلق استمر يومين في جنيف وضم أكثر من 300 عالم وباحث، بعضهم شارك عن بعد من الصين وتايوان.

وذكرت كيني في مؤتمر صحفي: "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة"، مضيفة: "كانوا مهتمين للغاية بالعمل على بروتوكول رئيسي كهذا."

الكلمات المفتاحية
#عقار #مضاد #لكورونا

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