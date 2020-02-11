الإمارات تحتفل بعودة جنودها من اليمن .. و108 عدد القتلى

أبوظبي - الوكالات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، بعد الإعلان عن عودة قوات إماراتية شاركت ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة له على موقع تويتر: " تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

ومن جهته غرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلا: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

وأضاف: "صقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم".

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات وسم #الصقور_المخلصين الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا؛ احتفاءً بعودتهم من المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن، على حد قولهم.

وأعلنت دولة الإمارات العربية عن عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن، ضمن استراتجية وصفتها بـ"غير المباشرة".

وأوضح مسؤول عسكري إماراتي، شارك في قيادة قواته في حرب اليمن، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه، دون الاعتماد على القوات الإماراتية التي اتجهت إلى الاستراتيجية غير المباشرة.

وأضاف الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن، أنه "تم تأسيس قوات عسكرية من 200 ألف يمني سوف يتم الاعتماد عليهم في العمليات العسكرية في اليمن"، وأشار أنه "بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها القوات المسلحة باحتراف عالٍ إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للإمارات عن المزروعي القول إن القوات التي شاركت في الحرب تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة، في مختلف مدن ومحافظات اليمنِ. وإن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 108عسكريين.