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انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

الإثنين 10 فبراير 2020 04:17 م بتوقيت مسقط

انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

بغداد - الوكالات

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، علي الغانمي، الاثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية.

وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة، بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية.

ولفت إلى أن الأميركيين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وأضاف الغانمي، أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت الشهر الماضي أنها "لن تتراجع" عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعمت الحكومة العراقية تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد"، على خلفية مقتل سليماني.

 

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