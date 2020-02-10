الإثنين, 10 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة اليابانية

الإثنين 10 فبراير 2020 11:25 ص بتوقيت مسقط

60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة اليابانية

وكالات - الرؤية

 أعلنت قنوات تلفزيونية يابانية اليوم الاثنين  أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة رحلات راسية قبالة سواحل اليابان.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن "دايموند برينسس"، مما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا،ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.

أخبار ذات صلة

وتقل السفينة التي وصلت إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم،و وضعت تحت الحجر الصحي.

وأعلنت الصين، ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات إلى 908، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين.

وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.

ورغم زيادة عدد الإصابات، لكن ذلك يحدث بوتيرة أقل، مما يعطي مؤشرا إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين مثل فرض حجر صحي بشكل صارم.

 

الكلمات المفتاحية
#كرونا #السفينة #اليابانية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 فبراير 2020

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

المزيد

23 يناير 2020

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في السعودية

المزيد

03 فبراير 2020

الصين تعلن عن إصابة 16 أجنبيا بفيروس "كورونا"

المزيد

21 يناير 2020

حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد بالصين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تدفق السحب وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

ماندزوكيتش ومهند علي والشعراوي أبرز صفقات سوق الانتقالات الآسيوية

رياضة - دولي

السلطنة الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

المحليات - أخبار

بورصة دبي للطاقة: أفضل الخطط الموضوعة قد تخرج عن مسارها بسبب "كورونا"

الاقتصاد - محلي

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

وكيل "الخدمة المدنية": برنامج الكفاءات الحكومية يتماشى مع توجهات "عمان 2040"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة