الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في ليبيا بأنه "فضيحة"

جنيف-الأمم المتحدة -رويترز

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في ليبيا بأنه "فضيحة" رغم أن مبعوث المنظمة الدولية قال إن هناك إرادة حقيقية بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي "أنا محبط للغاية مما يجري في ليبيا" وانتقد الدول التي شاركت الشهر الماضي في مؤتمر برلين لتحقيق تقدم في محادثات السلام الليبية.

وأضاف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تعهدوا بعدم التدخل في العملية الليبية والتزموا بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل، الحقيقة هي أن حظر (التسليح) الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم انتهاكه".

ووصف جوتيريش جهود الوساطة التي يقوم بها غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بأنها "الأخبار الوحيدة الجيدة" التي تأتي من هناك.

وقال سلامة للصحفيين "هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين، واستدرك لكن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون "جوا وبحرا" على ليبيا وكذلك الأسلحة.

وتحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس منذ عشرة أشهر.