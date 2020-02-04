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مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي يزور إيران لتهدئة التوتر

الثلاثاء 04 فبراير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي يزور إيران لتهدئة التوتر

بروكسل - رويترز

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل خوسيب بوريل سيزور إيران للقاء زعمائها في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي بوريل خلال الزيارة بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ووقال البيان "لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة".

وتصاعد التوتر بشكل حاد في المنطقة بعد قتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير كانون الثاني في العراق. وذكر البيان أنّ "الزيارة ستكون فرصة أيضا لإيصال رسالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي" في إشارة للاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ويقوم التكتل بدور الضامن للاتفاق النووي ولدى بوريل دور رسمي في آلية فض النزاعات في الاتفاق التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي بعد أن قالت إيران إنّها لن تلتزم ببعض القيود المفروضة على المواد النووية بموجبه.

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