الإثنين, 03 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور إيران لتهدئة التوتر

الإثنين 03 فبراير 2020 10:14 ص بتوقيت مسقط

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور إيران لتهدئة التوتر

بروكسل -رويترز

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل خوسيب بوريل سيزور إيران هذا الأسبوع للقاء زعمائها في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وسيلتقي بوريل خلال الزيارة بالرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال البيان "لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف حدة التوتر والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة".

وتصاعد التوتر بشكل حاد في المنطقة بعد قتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في أوائل يناير كانون الثاني في العراق.

وذكر البيان أن "الزيارة ستكون فرصة أيضا لإيصال رسالة التزام قوي من الاتحاد الأوروبي بجهود الحفاظ على الاتفاق النووي" في إشارة للاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ويقوم التكتل بدور الضامن للاتفاق النووي ولدى بوريل دور رسمي في آلية فض النزاعات في الاتفاق التي فعلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي بعد أن قالت إيران إنها لن تلتزم ببعض القيود المفروضة على المواد النووية بموجبه.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يناير 2020

بن علوي يزور طهران.. ويؤكد سعي أمريكا لتهدئة التوتر الإقليمي

المزيد

24 مايو 2019

بن علوي: نسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران وهذا موقفنا من "صفقة القرن"

المزيد

10 أكتوبر 2019

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: لسنا جاهزين لمواجهة الصين والولايات المتحدة

المزيد

23 مارس 2015

إيران في محفظة السياسة الخارجية الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انطلاق الجولات التعريفية بجوائز عُمان للسياحة.. وجنوب الباطنة أولى المحطات

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

البحرية السلطانية العمانية وجامعتا هارفارد وأوكلاند تنظم ورشة القيادة الابتكارية في المجال الصحي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة" تناقش مستجدات الوضع العالمي لـكورونا..وضحايا جدد في الصين

المحليات - أخبار

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الاقتصاد - محلي

وزير الصحة يتعرف على جهود الصين لمكافحة "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين لأجل غير مسمى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة