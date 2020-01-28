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في مؤتمر صحفي باستاد السيب

اليوم.. اتحاد الكرة يقدم "برانكو" وجهازه الفني.. ويطمح في بداية قوية

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:06 م بتوقيت مسقط

اليوم.. اتحاد الكرة يقدم "برانكو" وجهازه الفني.. ويطمح في بداية قوية

الرؤية – وليد الخفيف

أسئلة كثيرة يستعد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، برنكو، للإجابة عنها عندما يقدمه الاتحاد العماني في المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاءة بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد السيب الرياضي.

وعلى ما يبدو أنّ الاتحاد العماني، يسعى لبدء مرحلة جديدة يتدارك فيها أخطاء سابقة، فعلى سبيل المثال عندما تم تقديم المدير الفني السابق الهولندي أروين كومان، اكتفى فقط بالظهور في صورة تجمعه برئيس الاتحاد ومعه قميص المنتخب لكن هذه المرة تعامل "الاتحاد" باحترافية، وسيعقد مؤتمرا صحفيا ويسمح بالمزيد من التفاصيل والأسئلة.

وتظهر في الآفق عدة أسئلة ستوجه للمدرب الجديد أبرزها مدى تعرفه على الواقع الكروي المحلي، ودرجة إلمامه بالتحديات والصعوبات التي تواجه الكرة العمانية، وما بجعبته من حلول غير تقليدية لتحقيق الأهداف التي ترضي طموحات وتطلعات الجماهير.

وقالت مصادر لـ"الرؤية" إنّ اتحاد الكرة حاول التوصل لاتفاق مع التونسي الشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى للمنتخب الأول، حيث اجتمع الأخير بأحد مسؤولي الاتحاد الذي أبدى اقتناعه بطلبات المدرب الخاصة بالجانب المادي، غير أنّ المجلس لم يبد موافقته على طلبات المدرب في اجتماعه الأخير.

ويتطلع المنتخب الأول لبلوغ المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وحجز مقعد في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، إذ حقق الفوز على الهند ذهابًا وإيابا وبنجلاديش وأفغانستان في مسقط، وتنتظره ثلاث مواجهات تجمعه مع بنجلاديش وأفغانستان خارج قواعده، وقطر على أرضه.

وتتصدر قطر مجموعة منتخبنا الأول برصيد 13 نقطة مستفيدًا من فوزه على منتخبنا الوطني في الدوحة.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعفى الجهاز الفني المعاون بالكامل، ومنح برانكو حق اختيار جهازه الفني الذي سيكون أجنبيا لأوّل مرة منذ سنوات طويلة، غير أنّ الاتحاد احتفظ بخدمات مدير المنتخب مقبول البلوشي دون أن يحدد مستقبل مدير شؤون اللاعبين الدولي السابق أحمد حديد.

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