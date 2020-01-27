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"المارد" في مهمة صعبة أمام "الزعيم".. والعميد يستقبل الموج الأزرق

الإثنين 27 يناير 2020 08:31 م بتوقيت مسقط

"المارد" في مهمة صعبة أمام "الزعيم".. والعميد يستقبل الموج الأزرق

الرؤية - أحمد السلماني

تشهد الجماهير الكروية الغائبة عن المدرجات، مساء اليوم الثلاثاء، لعب المباريات المؤجلة من الجولة 15 لدورينا، حيث يستقبل صحار الجريح مرباط المتحفِّز، فيما يرحل العروبة المتعثِّر لصلالة؛ في مواجهة صعبة مع ظفار القوي، كما ينتظر عمان نادي صحم في لقاء لن يخلو من الإثارة والقوة.

 

صحار  VS مرباط

هو لقاء التعويض بالنسبة للفريقين، بعد أن تلقى صحار خسارة من بهلاء بهدف، وهي الخسارة التي زجت به لمرحلة وسط جدول ترتيب الدوري، بعد أن تجمَّد رصيده عند النقطة الـ21 في المركز الثامن؛ وبالتالي فهو مطالب بالتعويض أمام مرباط الذي تلقَّى هو الآخر خسارة في اللقاء السابق من جاره ظفار بهدف؛ لتتعمق جراحه ويظل متذيلا للترتيب بـ7 نقاط، وبات مهددا رغم أنه ما زالت هناك 10 جولات، والتعويض وارد، ولكن صعوبة اللقاء أنه سيلعب في المجمع الشبابي بصحار في تحد حقيقي لجماهير التماسيح في هل ستحضر خلف فريقها، أم هي جماهير نتائج فقط، رغم أنها لطالما دحضت هذه المقولة.

 

ظفار  VS العروبة

مُهمَّة صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة تلك التي تنتظر العروبة عندما يرحل لمدينة صلالة لمواجهة الزعيم ظفار، العروبة مُحمَّل بتركة ثقيلة جدا بعد أن تلقى الفريق هزيمة كبيرة من السيب المتصدر بثلاثية نظيفة، عمَّقت من جراحه وتركته في المركز قبل الأخير بـ9 نقاط؛ إذ لم تفلح التحركات الخيرة لمجلس إدارته رغم النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الجولات الخيرة ومباريات الكأس الغالية.

وفي المقابل، لن يفرط ظفار في نتيجة المباراة؛ وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر؛ إذ إنَّ الفارق نقطتان فقط؛ وبالتالي فهو متحفِّز لأي عثرة للسيب من أجل اعتلاء الصدارة في سعيه للمحافظة على لقبه رغم المنافسة الشديدة التي يلقاها هذا الموسم.

 

عمان  VS صحم

مباراة تهم الفريقين، نادي عمان الساعي إلى الخروج من عنق الزجاجة بعد سلسلة النتائج غير المرضية لعشاقه وليست جماهيره؛ كونه يسير بالدوري بلا جمهور، رغم انه أعرق أندية السلطنة على الإطلاق.

ولم يلعب الفريق الجولة الـ16 بعد أن فقد الوسط الرياضي رئيس مجلس إدارته المغفور له بإذن الله السيد سلطان بن حمد البوسعيدي، الذي وافته المنية قبل يوم من مباراته أمام النهضة.

ويعيش الفريق حالة من عدم الاتزان؛ فلربما يرتقي فوق ظروفه ويسخرها في الخروج بنتيجة إيجابية أمام صحم العنيد الذي يقدم موسما كبيرا بتواجده ثالثا في سلم جدول الترتيب بـ27 نقطة، وقد تعادل في مباراته السابقة أمام النصر بهدف، وقبلها حقق فوزا مهما على مسقط 2/1.

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