"التعليم العالي" تعترف بمؤسسات غير عمانية وترفض معادلة أخرى

مسقط – الرؤية

أصدرت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" بوزارة التعليم العالي، عددا من القرارات المهمة تضمنت رفض معادلة مجموعة من المؤهلات الدراسية مع إيضاح لأسباب الرفض.

وأكدت اللجنة على قرارها السابق بعدم معادلة شهادة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية الصادرة من معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية عام 2015م؛ وذلك لكون صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة الثانوية العامة، كما أن شهادة مناظرة البكالوريوس لا تنطبق عليها شروط المناظرة والمعايير المتفق عليها بين وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع؛ نظرا لأن صاحب العلاقة حصل عليها دون أن يسبقها دبلوم العلوم العسكرية؛ فعليه فإن شهادة البكالوريوس الحاصل عليها لا يمكن اعتمادها. إضافة لتعذر التأكد من صحة بيانات شهادة الماجستير، وكذلك لعدم صلاحية الجامعة المذكورة بمنح هذه الدرجة من قبل الجهات المختصة التونسية بنظام الانتساب.

ورفضت اللجنة معادلة شهادة بكالوريوس العلوم الصادرة من Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University بجمهورية الهند عام 2005 م؛ وذلك لكون المؤسسة التعليمية غير موصى بالدراسة بها ولا تنطبق عليها معايير الاعتراف الخاصة بالمؤسسات الهندية والمعتمدة لدى الوزارة، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

ورفضت اللجنة معادلة شهادة الماجستير في العلوم تخصص التكنولوجيا الحيوية الصادرة من Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University بجمهورية الهند عام 2005؛ كون صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة من قبل الوزارة، وهو ما يخالف الجزئية (أ) من البند السادس من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. إضافة إلى أن المؤسسة التعليمية المذكورة غير موصى بالدراسة بها ولا تنطبق عليها معايير الاعتراف الخاصة بالمؤسسات الهندية والمعتمدة لدى الوزارة، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة الصادرة من Jawaharlal Nehru University بجمهورية الهند عام 2015؛ حيث أن صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة من قبل الوزارة، وغير حاصل على شهادة ماجستير معتمدة من قبل الوزارة. لمخالفته الجزئية (أ) من البند السابع من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

ورفضت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والفنون تخصص التواصل والتنمية الصادرة من جامعة محمد الأول بالمملكة المغربية عام 2019م؛ وذلك لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية قبل الالتحاق بالدراسة بالمؤسسة التعليمية المذكورة، كما أن شهادة مناظرة البكالوريوس لا تنطبق عليها شروط المناظرة والمعايير المتفق عليها بين وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع؛ حيث أن صاحب العلاقة حصل عليها دون ان يسبقها دبلوم العلوم العسكرية؛ وعليه فإن شهادة البكالوريوس الحاصل عليها لا يمكن اعتمادها. كما أن شهادة الدبلوم في العلوم الإنسانية وآدابها الصادرة من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2005م والحاصل عليها صاحب العلاقة غير صحيحة (مزورة).

وقررت اللجنة عدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص تكنولوجيا المعلومات الصادرة من Sikkim Manipal University بجمهورية الهند عام 2007م؛ كون أن الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد في مؤسسة تعليم عالي غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، والوزارة لا تعترف بجميع أنماط التعلم عن بعد لجميع المراحل بجمهورية الهند، كما أن صاحبة العلاقة درست في جهة وسيطة (Net Contact Institute Of Computer Technology (NICT)) غير معتمد من UGC بجمهورية الهند كمؤسسة تعليم عالي ؛ كونه عبارة عن معهد تدريب. وهو ما يخالف البند رقم (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير تخصص إدارة الأعمال الصادرة من Sikkim Manipal University بجمهورية الهند عام 2010م؛ كون صاحبة العلاقة غير حاصلة على شهادة بكالوريوس معتمدة، والمؤسسة التعليمية المذكورة بجمهورية الهند غير موصى بالدراسة بها، كما أن صاحبة العلاقة درست في جهة وسيطة (Net Contact Institute Of Computer Technology (NICT)) غير معتمد من UGC بجمهورية الهند كمؤسسة تعليم عالي ؛ كونه عبارة عن معهد تدريب. وهو ما يخالف الجزئية (أ) من البند السادس من المادة التاسعة والبند رقم (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

إلى جانب ذلك قررت اللجنة عدم معادلة شهادة ماجستير التقنية في الهندسة المدنية الصادرة Pune Institute of Engineering and Technology بالارتباط مع University of Pune بجمهورية الهند عام 2006م؛ كون المؤسسة التعليمية غير حاصلة على تقييم من NAAC بجمهورية الهند وهي إحدى معايير الاعتراف الخاصة بالمؤسسات الهندية والمعتمدة لدى الوزارة.

كما تم رفض معادلة شهادة ماجستير العلوم في القيادة والإدارة الصادرة من University of Portsmouth بالمملكة المتحدة عام 2018م؛ وذلك لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية من الوزارة قبل البدء بالدراسة، وقيام الجامعة بمعادلة سنوات الخبرة بعدد من النقاط المعتمدة (120 نقطة معتمدة) كان من المفترض أن يدرسها صاحب العلاقة كمقررات دراسية.

ورفضت اللجنة كذلك معادلة شهادة الماجستير في الإدارة العامة تخصص إدارة الجودة الشاملة الصادرة من Indian School of Business Management and Administration (ISBM). لأن الشهادة غير مسبوقة بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها وليست من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدراسة بنظام ذوي الخبرة، وهو ما يخالف الفقرة رقم (أ) من البند رقم (6) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. كذلك عدم حصول صاحب العلاقة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، بالإضافة إلى أنه درس بنظام التعلم عن بعد وهو نظام دراسي غير معترف به من قبل الوزارة بجمهورية الهند، وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. إضافة إلى أن المؤسسة التعليمية المذكورة غير حاصلة على اعتراف من UGC وغير حاصلة على تقييم من NAAC بجمهورية الهند، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وأصدرت اللجنة قرارا بعدم معادلة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الصادرة من University of Madras بجمهورية الهند عام 2016م، وذلك لأن صاحب العلاقة لم يدرس في مقر الجامعة بالهند وإنما درس في معهد بوليغلوت بالتعاون مع مكتب خدمات تعليم عالي، وهي جهات وسيطة كما أنها ليست مؤسسات تعليم عالي، إضافة إلى أن صاحب العلاقة درس بنظام التعلم عن بعد وهو نظام دراسي غير معترف به من قبل الوزارة بجمهورية الهند. وهو ما يخاف البند رقم (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

** الجدير بالذكر بأن مختصر (UGC) يطلق على هيئة المنح الجامعية المختصة بمنح الاعتراف لمؤسسات التعليم العالي الهندية، بينما يطلق المختصر (NAAC) على المجلس الوطني للتقييم والاعتماد والمختص بتقييم مستوى مؤسسات التعليم العالي الهندية.

وقررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادة ماجستير الآداب تخصص International Relations الصادرة من Salve Regina University بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م؛ كون صاحب العلاقة غير حاصل على موافقة كتابية قبل الالتحاق بالدراسة بالمؤسسة التعليمية المذكورة، وغير حاصل على شهادة البكالوريوس قبل الالتحاق بدراسة برنامج الماجستير، ولكون الولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول التي تسمح بالدراسة بنظام ذوي الخبرة، إلى جانب أن صاحب العلاقة درس برنامجي (الدبلوم والماجستير) في نفس الوقت وفي مؤسستين مختلفتين.

وتم رفض معادلة شهادة الماجستير في المالية الصادرة من Asia Pacific University of Technology & Innovation بماليزيا بالارتباط مع Staffordshire University بالمملكة المتحدة عام 2019م؛ كون الارتباط غير معتمد من قبل هيئة الاعتماد الماليزية وبالتالي لا يمكن اعتماده بالسلطنة؛ وهو ما يخالف البند(ب) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

كما رفضت اللجنة معادلة شهادة Diploma for professional qualification تخصص الاقتصاد والإدارة (Economics and Management) الصادرة من Nikanor ltd professional Education Center ببلغاريا عام 2016م؛ كون الشهادة مهنية ولا تنطبق عليها معايير الشهادات الأكاديمية.

وقررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادة ماجستير الآداب في العلاقات الدولية (International Relations) الصادرة من Commonwealth Open University عام 2002م؛ حيث أن الشهادة غير مسبوقة بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها وليست من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدراسة بنظام ذوي الخبرة وهو ما يخالف الفقرة رقم (أ) من البند رقم (6) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، كما أن صاحب العلاقة درس بنظام التعلم الشبكي في مؤسسة تعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات المعتمدة بهذا النظام وهو ما يخالف البند رقم (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة رفض معادلة شهادة ماجستير الآداب في تخصص الإدارة الصادرة منUniversity of Wolverhampton بالمملكة المتحدة 2018م؛ وذلك لعدم حصول المذكور على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، كما أن صاحب العلاقة لم يدرس في الجامعة وإنما درس في Global Collegeبقبرص وبنظام التعلم الشبكي وهي جهة وسيطة غير معتمدة من قبل الوزارة.

كما تضمنت قرارات اللجنة ...

عدم معادلة Post Graduate Certificateتخصص Business and Management الصادرة من University of Essex بالمملكة المتحدة عام 2017م؛ كونها جزء لا يتجزأ من درجة دبلوم الدراسات العليا (Post Graduate Diploma)، كما أنها ليس ضمن المؤهلات الدراسية الواردة في سلم المؤهلات العلمية في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في السلطنة.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في تخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الصادرة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عام 2019م بنظام الانتساب؛ نظراً لالتحاق صاحب العلاقة للدراسة بنظام الانتساب بعد صدور قرار مجلس التعليم (مجلس التعليم العالي سابقاً) الصادر بتاريخ (23/04/2008م) القاضي بوقف الدراسة بنظام الانتساب والتعليم المفتوح للدرجة الجامعية الأولى.

وعدم معادلة شهادة ليسانس الآداب تخصص الاجتماع الصادرة من جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية عام 2019م؛ لعدم انتظام صاحب العلاقة بالدراسة، وذلك ما يخالف البند (ه) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص العلاقات الدولية الصادرة من Preston University بجمهورية باكستان الإسلامية عام 2019م؛ حيث أن المؤسسة التعليمية المذكورة هي مؤسسة تعليم عالي خاصة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، كما أن صاحب العلاقة درس بعد قرار اللجنة القاضي بإيقاف الدراسة بالجامعات الباكستانية الخاصة عام 2011م، وصاحب العلاقة أيضا غير حاصل على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة بالمؤسسة المذكورة. وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الدبلوم (National Diploma) في تخصص هندسة الطيران والفضاء الجوي (Aerospace Engineering) الصادرة من جامعة الإمارات للطيران (كلية الإمارات للطيران سابقا) بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2012م؛ كون البرنامج الدراسي غير معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي لا يمكن اعتماده بالسلطنة؛ وهو مايخالف البند (أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الدبلوم في هندسة صيانة الطائرات (هياكل ومحركات) الصادرة من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2012م؛ لأن المؤسسة التعليمية المذكورة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الاردنية الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، كما أن الشهادة الدراسية مهنية ولا تنطبق عليها معايير الشهادة الأكاديمية.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا إلكترونيات الطيران الصادرة من جامعة الإمارات للطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018م؛ كون البرنامج الدراسي غير معتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الامارات العربية المتحدة، وبالتالي لا يمكن اعتماده بالسلطنة، وهو مايخالف البند (أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في العلوم تخصص التسويق الصادرة من University of Salford بالمملكة المتحدة عام 2019م؛ لأن المؤسسة التعليمة المذكورة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بنظام التعلم عن بعد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. كما أن الشهادة غير مسبوقة بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها وليست من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدراسة بنظام ذوي الخبرة وهو ما يخالف الفقرة رقم (أ) من البند رقم (6) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وأيضا لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف الفقرة (أ) من البند (6) من المادة (9) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة ماجستير الآداب تخصص Applied Linguistics and Teaching English to Speakers of Other Languagesالصادرة من University of Portsmouth بالمملكة المتحدة عام 2017م؛ كون صاحب العلاقة درس بنظام التعلم عن بعد في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

كما قررت اللجنة عدم معادلة بكالوريوس العلوم في الضيافة وإدارة الفنادق الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2006م؛ لأن الدراسة تمت بنظام التعلم الشبكي للمرحلة الجامعية الأولى وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة، وكذلك المؤسسة التعليمية المذكورة غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس الصادرة من المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بجمهورية مصر العربية عام 1998م، كون المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند(ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الليسانس تخصص الحقوق الصادرة من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية عام 2000م؛ كون صاحب العلاقة درس بنظام الانتساب الموجه وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس التربية تخصص التربية العامة الصادرة من جامعة وادي النيل بجمهورية السودان عام 2007م؛ وذلك كون صاحب العلاقة درس بنظام الانتساب الموجه في قطر، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في المحاسبة والمراجعة الصادرة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2017م؛ وذلك نظراً لالتحاق صاحب العلاقة للدراسة بنظام الانتساب بعد صدور قرار مجلس التعليم (مجلس التعليم العالي سابقاً) عام 2008م القاضي بوقف الدراسة بنظام الانتساب والتعليم المفتوح للدرجة الجامعية الأولى، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص اللغة العربية وآدابها الصادرة من جامعة الوصل (كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقا) بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2019م؛ حيث أن صاحبة العلاقة درست بالمؤسسة التعليمية المذكورة بعد قرار الوقف الصادر من اللجنة رقم:(ل.ت.م/5/1-2015) في الاجتماع رقم (1/2015) بتاريخ 20/1/2015م، كما أن صاحبة العلاقة لم تحصل على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، والمؤسسة التعليمية ليست من ضمن المؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بدولة الامارات العربية المتحدة عند التحاق الطالبة بها. وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في الآداب تخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الصادرة من جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019م؛ حيث أن صاحبة العلاقة التحقت للدراسة بالمؤسسة التعليمية بعد قرار الوقف الصادر من اللجنة رقم:(ل.ت. م/5/1-2015) في الاجتماع رقم (1/2015) بتاريخ 20/1/2015م، ولعدم حصول صاحبة العلاقة على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة. وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، إضافة إلى أن المؤسسة التعليمية ليست من ضمن مؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق الطالبة بها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص ملاحة جوية الصادرة من Embry-Riddle Aeronautical University بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2015م؛ لعدم حصول صاحبة العلاقة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، ولأن المؤسسة التعليمة المذكورة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بالولايات المتحدة الأمريكية بنظام التعلم عن بعد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة عدم معادلة شهادة الماجستير في العلوم تخصص إدارة الجودة الاستراتيجية الصادرة من University of Portsmouth بالمملكة المتحدة عام 2015م؛ لأن المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بالمملكة المتحدة بنظام التعلم عن بعد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة الليسانس في التربية تخصص معلم فصل (نظام التعليم المفتوح) الصادرة من جامعة دمنهور بجمهورية مصر العربية عام 2013م؛ كون صاحبة العلاقة درست بنظام التعليم المفتوح وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة وقانون الأعمال الصادرة من جامعة عمان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2019م؛ لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، وعدم انتظامه بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (ه) من المادة الثامنة من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

وعدم معادلة شهادة الدبلوم تخصص هيكل الطائرة ووحدة توليد الطاقة الصادرة من اكاديمية الشرق الأوسط للطيران بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2007؛ كون المؤسسة التعليمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن وبالتالي لا يمكن اعتمادها بالسلطنة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة الدبلوم المهني في إدارة الفروع المصرفية، الصادرة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2010م؛ كون المؤهل يعتبر شهادة مهنية ولا تعادل بأي درجة أكاديمية، كما أن المؤسسة التعليمية غير موصى بالدراسة بها.

وعدم معادلة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الصادرة من Ashley University بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2013م، كون المؤهل صادر من جامعة وهمية لا قيمة علمية له.

عدم معادلة شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عام 2011م ، وشهادة الماجستير في إدارة الاعمال الخاصة الصادرة عام 2013م من Washington International University بالولايات المتحدة الأمريكية؛ كون المؤهلين صادرين من جامعة وهمية لا قيمة علمية له.