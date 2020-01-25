السبت, 25 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الشفافية في الرياضة العمانية

السبت 25 يناير 2020 09:08 م بتوقيت مسقط

الشفافية في الرياضة العمانية
أحمد السلماني

أحمد السلماني
المزيد من المقالات
الشفافية في الرياضة العمانية طائرتنا.. متى ستلحق؟! فنجاء ينشّط ذاكرته

أحمد السلماني

 

دون التاريخ بحروف من نور القفزات الهائلة التي شهدتها الرياضة العُمانية على مدى 5 عقود من العهد الزاهر والاستثنائي الذي عاشته عُمان على مدى تاريخها الموغل في القدم، ولقد حظيت الرياضة بالسلطنة باهتمام كبير من لدن جلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه- وما الهيئات الرسمية والأهلية والمجمعات والمؤسسات الرياضية التي تنتشر في كافة ربوع السلطنة إلا شواهد تاريخية على حقبة زمنية كانت ولا زالت حُبلى بالمنجزات الرياضية الحضارية ومن ينكر ذلك فهو جاحد.

واليوم وبعد أن لبست السلطنة ثوبها الجديد المُطرز بخيوط ذهبية منسوجة من عهد جلالة –المغفور له بإذن الله- بإعلان جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور – حفظه الله ورعاه – السير بذات النهج الذي سار عليه سلفه المعظم فمن واجبنا نحن الرياضيين أن نترجم ذلك قولاً وفعلا بتفانينا وزيادة جرعات الحرص والجهد لضمان التفوق والإجادة واعتلاء منصات التتويج لنقول للعالم أجمع "هنا عمان" وإنها تنطلق للأمام بقوة.

والحقيقة أنَّ ذلك لن يتأتى طالما بقينا على ذات النقطة وفي ذات الدائرة من "عقم التفكير" والاكتفاء بما تحقق دون النظر إلى أن العالم يتقدم ولابد من مواكبته وإلا فلنتخذ قرارا شجاعا ونوقف حضورنا في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية ونكتفي بالرياضة في شقها الصحي أو لننفض غبار ماضي رياضتنا التي عانت من الترهل ونمطية الإدارة التقليدية وتسلط بعض الأوصياء ممن لا يرغبون في الرحيل لإتاحة الفرصة للعقول الشابة الوقادة والتواقة للفوز ومنصات التتويج.

ومما يُؤسف له حقيقة أن تظل هذه الفئة متصدرة للمشهد الرياضي بالسلطنة ولا ترغب في العتاق رغم الكوارث والتراجع المريع في الرياضة العُمانية بل ومما يحزن أنها تلقى دعماً إعلامياً من طيف إعلامي "يطبل ويصفق ويزين" الصورة، إما أنه لا يدرك خطورة طرحه الإعلامي أو أنه يتعمد أن يكون أداة للتدليس والتضليل لمآرب شخصية لحظية وزائلة، رغم الحاجة الماسة لولي الأمر اليوم في تلمس حقيقة الوضع ليتمكن من إعادة رسم وصياغة قرار ممنهج وسليم يتفق و"رؤية عمان 2040".

وحقيقة الوضع من وجهة نظري الشخصية وباختصار تتمثل في وجود قاعدة وبنية رياضية تحتية وهيكلة تنظيمة وموارد بشرية لا تضاهى ولكنها تعاني من شلل وعقم في التفكير توقف معه الزمن وصارت بحاجة ماسة إلى التجديد والتحديث في كافة مفاصلها إلا ما رحم ربي.

رسالة خاصة إلى الإعلام الرياضي المسؤول تقول بأنه لا يجوز ثم لا يجوز أن يتم تلميع الصورة على غير واقعها، إذ إن هذه المرحلة المفصلية والتاريخية من عمر النهضة العمانية أكثر ما تحتاج إليه هو الشفافية وطرح الحقيقة كما هي والصبر عليها، ليتم التعاطي معها وبما يسهم في تطور الرياضة العمانية، كما وأن الكل يُدرك أن الجميع اجتهد، والمجتهد قد يُصيب وقد يخطئ، وبالتالي فإنَّ تشخيص الحالة وإيجاد العلاج الناجع لها مسؤولية الرياضي والإداري ومرآة ذلك الإعلام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يناير 2017

الشفافية.. لتصحيح مسار التعليم

المزيد

27 مايو 2018

"القوى العاملة": البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى الشفافية وتوعية أفراد المجتمع

المزيد

28 مارس 2016

التصدي للشائعات بسلاح الشفافية

المزيد

04 أبريل 2018

بنك نزوى يسلط الضوء على الشفافية في "اليوم العالمي لحقوق المستهلك"

المزيد

كتاب آخرين

أحمد الرحبي

كاتب

محمد علي العوض

كاتب

علي بن بدر البوسعيدي

كاتب

وليد الخفيف

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التربية والتعليم" تنفي تأجيل امتحانات الدبلوم العام

المحليات - تعليم

"الصحة" تنفي تسجيل إصابات بـ"كرونا".. وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس القاتل

المحليات - أخبار

قوات السلطان المسلحة.. السياج المنيع والحامي العتيد لمنجزات النهضة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

4.32 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الثالث

الاقتصاد - محلي

43 مليون ريال استثمارات وطنية لإنشاء حي الأعمال "ميسان سكوير" في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

أول ظهور لـ "كورونا القاتل" في أوروبا

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة