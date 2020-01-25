الإمارات تعلق على اتهام السعودية بالتجسس على "أغنى رجل في العالم"

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن قناعته بأن الحملات الموجهة ضد السعودية لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى دور المملكة المتقدم في المنطقة.

وذكر قرقاش، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "الاستهداف المتجدد" للمملكة يأتي "للنيل من موقعها الرائد وقيادتها"، مشددا على أن هذه المحاولات لن تنجح.

وتابع الوزير الإماراتي، في تغريدة جاءت كما يبدو تعليقا على اتهام السعودية باختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤكدا: "ستسقط هذه الاتهامات المغرضة، كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".

وأعرب قرقاش عن سعادة الإمارات بـ"الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة"، قائلا إن "الرياض تعبر عن سياساتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة"، بما في ذلك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، علاوة على وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ونفت السعودية قطعيا صحة التقرير الأممي الذي رجح أن هاتف الملياردير بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" اخترق في مايو 2018 إثر تسلمه رسالة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تطبيق "واتساب".