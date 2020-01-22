الأربعاء, 22 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الرئيس الأمريكي: لدينا خطة لمواجهة فيروس "كورونا الجديد"

الأربعاء 22 يناير 2020 02:28 م بتوقيت مسقط

الرئيس الأمريكي: لدينا خطة لمواجهة فيروس "كورونا الجديد"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها خطة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكر ترامب، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، "لدينا خطة ونعتقد أنه سيتم التعامل معها بشكل جيد للغاية. لقد تعاملنا معها بالفعل بشكل جيد للغاية. مركز السيطرة على الأمراض (CDC) رائع. احترافي للغاية".

وكانت الصين قد أعلنت، اليوم، إن عدد الوفيات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا تشبه الإنفلونزا في البلاد ارتفع إلى تسعة، كما تأكدت إصابة 440 شخصا بينما كثفت السلطات جهودها للسيطرة على انتشار المرض.

وذكر لي بن، نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، إنه تم عزل 2197 شخصا آخرين كانوا على اتصال بالمصابين ورفعت السلطات إجراءات الملاحظة عن 765 حتى الآن. وأضاف أن هناك أدلة بالفعل على أن الفيروس ينتقل عبر الجهاز التنفسي.

وقال "في الآونة الأخيرة حدث تغير كبير في عدد الحالات نتيجة تعمق فهمنا للمرض وتحسن وسائل التشخيص".

وفي الوقت الذي تعهدت فيه الصين بتشديد التدابير في المستشفيات لاحتواء المرض، تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 سبتمبر 2015

استعدادات خليجية لمواجهة "كورونا"

المزيد

07 أبريل 2015

حلقة عمل حول تعزيز القدرات لمواجهة فيروس إيبولا

المزيد

21 مايو 2017

الرئيس الأمريكي يدعو دول الشرق الأوسط لمواجهة "التطرف الإسلامي".. ويعقد لقاءات منفصلة مع عدد من القادة العرب

المزيد

06 يونيو 2017

"الكوارث الصحية" بالبريمي تناقش خطة التصدي للوبائيات وتداعيات فيروس الفدية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

21.65 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بنهاية سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. "رجل الحرب البرتغالي" يهدد مرتادي الشواطئ بظفار

المحليات - أخبار

الليلة.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان ينعم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي المعالج للسلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صندوق النقد الدولي: 2020 "عنق الزجاجة" للاقتصاد العالمي.. والتحسّن "متواضع"

دولي - اقتصاد

"التنمية الزراعية والسمكية" تواصل أبحاث مشروع "الطفيليات المائية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة