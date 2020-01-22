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شاهد بالفيديو.. متى ينفجر خزان وقود السيارة عند ضربه بالرصاص

الأربعاء 22 يناير 2020 02:25 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو.. متى ينفجر خزان وقود السيارة عند ضربه بالرصاص

 

قرر خبراء مجمع "كلاشينكوف" التحقق مما سيحدث للسيارة إذا اخترقت رصاصة بندقية خزان الوقود في سيارة.

للقيام بالتجربة، صبوا 10 لترات من الديزل في صندوق معدني؛ وعند الإطلاق، تم استخدام ثلاثة أنواع من الذخيرة عيار 5.45 مم: رصاص بي سي، ورصاصة خارقة للدروع، وذخيرة خطاطة. تم إطلاق النار من مسافة آمنة - نحو 50 مترا.

وقال غيورغي غوبين، المتخصص في المجمع: "تم اختراق الصندوق، لكن لم يشتعل".

ثم تكررت التجربة مع البنزين، ولكن لم يحدث اشتعال وانفجار. بعد ذلك، تم إطلاق ذخيرة بندقية من عيار 7.62 ملم على صندوق الوقود، ولم يحدث شيء أيضا.

فقط عند ما تم وضع هدف يمكنه الاحتراق بجوار خزان الوقود، وعند  الإطلاق علي هذا الهدف، اشتعل الخزان.

 

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