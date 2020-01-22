الأربعاء, 22 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تركيا: يجب على حفتر اختيار الحل السياسي في ليبيا

الأربعاء 22 يناير 2020 09:52 ص بتوقيت مسقط

تركيا: يجب على حفتر اختيار الحل السياسي في ليبيا

أنقرة -رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يجب على خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الامتثال للدعوات إلى حل سياسي للصراع في ليبيا واتخاذ خطوات "للتهدئة على الأرض".

كان حفتر قد انسحب من محادثات في موسكو استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي، كما خيم حصار قواته لحقول نفط على قمة استضافتها برلين يوم الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.

ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس ويحصل على دعم من مصر والإمارات ومرتزقة روس وقوات أفريقية.

وتدعم تركيا خصوم حفتر وهم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بزعامة فائز السراج ومقرها طرابلس. وأرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة حكومة الوفاق.

وقال جاويش أوغلو إن رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين أثار الشكوك حول نواياه.

وأضاف لقناة (إن.تي.في) التركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "هل يريد حفتر حلا سياسيا أم عسكريا؟ حتى الآن يظهر موقفه أنه يريد حلا عسكريا".

وتابع قوله "يجب على حفتر العودة فورا إلى مسار الحل السياسي واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض".

وأضاف  "صدرت دعوات إلى ألا يرسل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمرا، واستدرك "كان رئيسنا واضحا في هذا... وعبرنا عنه في ختام القمة أيضا".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يناير 2017

دول جوار ليبيا تعلن في القاهرة اعتزامها مواصلة جهود الحل السياسي

المزيد

15 نوفمبر 2018

وزير خارجية تركيا: فريق قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا

المزيد

28 أبريل 2019

"فورين بوليسي": 3 قادة عرب يضغطون على ترامب لدعم حفتر في ليبيا

المزيد

18 يونيو 2019

ليبيا: السراج يرفض "اللقاء السابع" مع حفتر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

صندوق النقد الدولي: 2020 "عنق الزجاجة" للاقتصاد العالمي.. والتحسّن "متواضع"

دولي - اقتصاد

"التنمية الزراعية والسمكية" تواصل أبحاث مشروع "الطفيليات المائية"

المحليات - أخبار

3.75% زيادة في حركة المسافرين عبر مطارات السلطنة

الاقتصاد - محلي

السنيدي يرجح تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل (فيديو)

الاقتصاد - محلي

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة