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فريق ترامب القانوني يرفض مساءلة الرئيس ويصفها بالمعيبة

الأحد 19 يناير 2020 10:10 ص بتوقيت مسقط

فريق ترامب القانوني يرفض مساءلة الرئيس ويصفها بالمعيبة

بالم بيتش -فلوريدا-رويترز

رفض الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع مساءلة الرئيس التي يُطالب بها مجلس النواب بالكونجرس مؤكدا براءته كما وصف التهم ضده بأنها "هجوم خطير"على الأمريكيين.

وتطرق محامو ترامب رسميا وللمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس وذلك في وثيقة من ست صفحات.

وتُشكل المادتان اللتان تهدفان لعزل ترامب من منصبه أساس محاكمته التي تبدأ بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.

وقال أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترامب في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة "نحن نقف على أساس قانوني قوي، الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية".

وقالت المصادر إن الرد على المساءلة سيقول إن القضية ضد الرئيس "ما هي إلا هجوم خطير على الشعب الأمريكي" وحقه في التصويت.

وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأمريكي وستلحقان به ضررا دائما.

وترامب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونجرس في تحقيقه في القضية.

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