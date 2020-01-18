حبس امرأة 25 عاما قتلت زوجها بقطرة عين

أقدمت ممرضة أمريكية على قتل زوجها بقطرة عين، في حادثة نظرها القضاء الأمريكي وأصدر فيها حكما بالسجن .

وبحسب " نيويورك تايمز" فقد أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 25 عاماً، لممرضة أقدمت على قتل زوجها بوضع قطرة تستخدم لعلاج التهاب العيون في المشروبات التي كانت تقدمها له.

وكانت لانا سو كلايتون (53 عاماً)، تضع محلول "فيسين" في مشروبات زوجها على مدار 3 أيام، مبررت ذلك بأنها كانت تحاول فقط ازعاج زوجها وليس قتله.

لكن المحكمة وجهت إليها تهمة القتل، خاصة أنها أطلقت سهماً على زوجها قبل سنتين، لكن المتهمة أكدت أنها كانت تدافع عن نفسها عندما أطلقت السهم، كونها كانت تهرب من زوجها بينما كان يلقي أشياء عليها.

وقال الادعاء إن محاولة التسميم هذه جاءت رغبة من المتهمة في الحصول على ممتلكات زوجها رجل الأعمال المتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولار.

وكان الزوج مؤسسا ومديرا تنفيذيا لشركة توريد معدات العلاج الطبيعي، وهي مؤسسة لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى تقاعده عام 1995.