السبت, 18 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

حبس امرأة 25 عاما قتلت زوجها بقطرة عين

السبت 18 يناير 2020 06:21 م بتوقيت مسقط

حبس امرأة 25 عاما قتلت زوجها بقطرة عين

 

أقدمت ممرضة أمريكية على قتل زوجها بقطرة عين، في حادثة نظرها القضاء الأمريكي وأصدر فيها حكما بالسجن .

وبحسب " نيويورك تايمز"  فقد أصدرت محكمة أمريكية حكماً بالسجن 25 عاماً، لممرضة أقدمت على قتل زوجها بوضع قطرة تستخدم لعلاج التهاب العيون في المشروبات التي كانت تقدمها له.

وكانت لانا سو كلايتون (53 عاماً)، تضع محلول "فيسين" في مشروبات زوجها على مدار 3 أيام، مبررت ذلك بأنها  كانت تحاول فقط ازعاج زوجها وليس قتله.

لكن المحكمة وجهت إليها تهمة القتل، خاصة أنها أطلقت سهماً على زوجها قبل سنتين، لكن المتهمة أكدت أنها كانت تدافع عن نفسها عندما أطلقت السهم، كونها كانت تهرب من زوجها بينما كان يلقي أشياء عليها.

وقال الادعاء إن محاولة التسميم هذه جاءت رغبة من المتهمة في الحصول على ممتلكات زوجها رجل الأعمال المتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولار.

وكان الزوج مؤسسا ومديرا تنفيذيا لشركة توريد معدات العلاج الطبيعي، وهي مؤسسة لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى تقاعده عام 1995.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أغسطس 2016

بالفيديو .. العثور على غريق "عين كور" مفارقا للحياة.. واحتجاز مركبة في "عين أثوم"

المزيد

16 أبريل 2015

خليجية تتسبب في حبس زوجها بعد زواجه من أخرى

المزيد

28 يوليو 2015

العثور على 20 حشرة في عين امرأة

المزيد

13 أغسطس 2015

القبض على ضابط سعودي حاول اغتصاب امرأة أثناء غياب زوجها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى تهنئة المعولي: مسيرة الشورى ماضية نحو تحقيق الأهداف

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يتلقى تهنئة الشريقي: منتسبو الشرطة يجددون العهد حماةً للحق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة