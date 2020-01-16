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حكومة الاحتلال تعلن عن اقامة 7 محميات طبيعية جديدة وتوسيع 12 محمية

الخميس 16 يناير 2020 01:36 م بتوقيت مسقط

حكومة الاحتلال تعلن عن اقامة 7 محميات طبيعية جديدة وتوسيع 12 محمية

مسقط - العمانية 

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن اقامة 7 محميات طبيعية جديدة وتوسيع 12 محمية ونصب مظلة 
استعمارية جديدة وتهويد العديد من المراكز الدينية والتراثية والتاريخية وينابيع المياه بهدف تغير الهوية الفلسطينية وتهويدها

 وأوضح نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحميات الطبيعية الجديدة تقام لأول مرة منذ 25 عامًا داعيًا الإسرائيليين إلى زيارة هذه المحميات الاستيطانية

 من جانبها طالبت وزارة مجلس الأمن الدولي الفلسطينية إسرائيل بتحمل كافة مسؤولياتها القانونية والحرص على تحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين ووقف تنفيذ " إعلانات بينت " المشؤومة
 
 وتعد هذه الخطوة الاسرائيلية خطوة من شأنها تعزيز الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية

 

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