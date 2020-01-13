الإثنين, 13 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

في ليلة أفل فيها القمر

الإثنين 13 يناير 2020 04:20 م بتوقيت مسقط

في ليلة أفل فيها القمر
ناصر بن سلطان العموري

ناصر بن سلطان العموري
المزيد من المقالات
في ليلة أفل فيها القمر الشرطة.. امتياز في الخدمات الإلكترونية "لا" للشائعات من أجل عُمان الرؤية ... أكثر من مجرد صحيفة

ناصر بن سلطان العموري

تُعرِّف العرب غياب القمر على أنه أَفَلَ؛ أي: غاب واستتر وانقطع عن المشاهدة، وهذه هي حال قمر عُمان وشمس الزمان قابوس سلطان القلوب حين أَفَلَ ذلك القمر البديع ليلة الجمعة المباركة في العاشر من يناير 2020، والناس في سبات لم يصحوا منه إلا على خبر أُفُولُ نجم وبدر وقمر منير.. كان ينير عمان بعدله والعالم بحكمته.

بكتْ والدتي عند سماعها خبر وفاة السلطان -طيب الله ثراه- بكاء لم تبكه منذ ستة عشر عاما يوم وفاة أبي -رحمة الله عليه- بالله عليكم قولوا لي مَن سيقنع العجائز اللاتي عاصرنا حكم السلطان الراحل (قابوس) منذ فجر النهضه، أنه رحل ولن يعود؟ مَن سيقنع الشيبان أصحاب اللُّحى والعمائم البيضاء والخنجر العمانية الأصيلة أن قابوس رحل ولن يعود؟ فهم أكثر من عرفوه حق المعرفة، كيف وهم قد عاصروا معه منجزات النهضه وبناء الوطن لبنة لبنة؟! من سيُقنع الأطفال الذين يردِّدون يوميا كل صباح اسم قابوس في نشيدهم الوطني أن قابوس قد رحل ولن يعود؟ من سيُقنع الشباب والشابات أن مُلهِمهم وقدوتهم قابوس تاج الرؤوس قد رحل ولن يعود؟ بل من سيقنع العالم بأسره أن رمز الحكمة الحكيم قابوس قد رحل ولن يعود؟

الفاجعة ليست في موت إنسان بحد ذاته، ولكن الفاجعة هي موت إنسان كأمة، إنسان صاحب أثر يجري ولن ينضب، وأي أثر تركت بعدك يا قابوس... كان ذاك الخبر قد نزل كالصاعقة على رؤوس الأشهاد في ليلة ماطرة لعلها تغسل دموع العمانيين التى انهمرت في ليلة أَفَلَ فيها القمر قابوس، وانتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا، سنشتاق لتلك الابتسامة الآخاذة، وذلك الصوت الرصين، وتلك النظرة الحانية، وسوف يزداد شوقنا مع الأيام، ولكن مالنا سوى الصبر والدعاء لتلك الروح الطاهرة.

نحن بعدك يا قابوس ماضون متحدون لا شقاق بيننا ولا فتن، نسير على الطريق القويم والصراط المستقيم الذي نهجته لنا.... على هذه الأرض المباركة التي شهدت ولادتك ورحيلك الأبدي، وستظل صورتك البهية كما هي تتوسط السبلة ومجلس كل عماني، وستظل ذكراك ثابتة راسخة كالجبال في قلب كل عماني لن تزول، بل وسيظل كلامك نبراسًا يُستضاء به، ونهجا يُسار عليه أبد الدهر وإنجازاتك ومنجزاتك تشهد لك كصدقة جارية لك لشعب معطاء، منجزات يشهد عليها القاصي قبل الداني، منجزات لا تحويها كلمات هذا المقال، بل تحتاج لمجلدات وموسوعات.

دُرَر قابوس من حكم نفيسة وأقوال خالدة أثناء الجولات السامية واللقاءات مع أبناء المجتمع لا ينبغي أن يطويها النسيان، أو أن تكون مؤرشفة عبر الكتب أو الوثائق فقط، بل يحق لها أن تكون منهجا يُدرَّس للأجيال القادمة في المدارس والكليات والجامعات؛ فمثلها يجب أن يظل دستورا تسترشد به الأجيال جيلا بعد جيل.

هي أمانة ويا لها من أمانة وتركة ثقيلة لَتَنُوءُ بحملها الجبال، تركها السلطان الراحل لخليفته جلالة السلطان السلطان هيثم بن طارق أعانه الله عليها، وعلى أدائها على أكمل وجه، ولأنه من اختيار السلطان قابوس -رحمة الله عليه- فنحن على ثقة عمياء بأنَّ القادم يحمل بشرى خير وصبابة أمل جميل لعمان وشعبها، أمانة لم يتركها إلا لمن يستحقها، وهو بإذن الله لها، وسيقود سفينة عمان بكل حنكة واقتدار لأنه باختصار من اختيار السلطان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 ديسمبر 2019

الشيخ سليمان اللويهي.. حينما أفل قمر العلم

المزيد

20 نوفمبر 2017

السنيدي: 18 نوفمبر مناسبة عزيزة يتجدد فيها العهد بين القائد المفدى وشعبه الوفي

المزيد

24 فبراير 2019

مستقبل أوطاننا ومستقبل الديمقراطية فيها

المزيد

21 مارس 2016

السنة التي غاب فيها معاوية

المزيد

كتاب آخرين

د. بدر الشيدي

محمد علي العوض

كاتب

طالب المقبالي

كاتب

سالم العريمي

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خادم الحرمين يغادر الرياض متوجها إلى مسقط

دولي - أخبار

تأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي .. الثلاثاء والأربعاء

المحليات - أخبار

الأمين العام للأمم المتحدة: السلطان قابوس التزم بنشر السلام والتفاهم والتعايش في العالم

دولي - أخبار

رويترز: "الفرقاء" يجتمعون في عُمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

جلالة السلطان يواصل استقبال جموع المُعزين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بإلغاء مهرجان مسقط 2020

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة