د. أحمد المغازي | مصر

ما المرءُ إلا خَيالاتٌ وأنفاسُ

والموتُ إذ كَرَّ لم يَدفعْهُ حُرَّاسُ

وقد أَمِنَّا إلىٰ الدنيا وبَهجتِها

وما عَلِمْنا بأنَّ الرِّبحَ إفلاسُ

إنَّا بَنو الموتِ في الدنيا علىٰ سَفَرٍ

لا ليس يَمنَعُ أبراجٌ وأحباسُ

سُلالةُ الموتِ فينا كانَ ذا قَدَرًا

ونحنُ عن قَدَرِ الأقدارِ نُعَّاسُ

إنْ تُنْعَ فينا فإنَّ الموتَ مُنتقِدٌ

كِرامَنا فهْوَ للأرزاءِ جَسَّاسُ

يا خيرَ مَن حكمَ البلادَ وعدّلها

ومَن لدَىٰ التِّيهِ والأوهامِ نِبراسُ

ما ضَرَّهُ الموتُ لو أبقاكَ بينهُمُ

ما عافَكَ اليومَ أقلامٌ وقِرطاسُ

هل نالَكَ التعَبُ المألوفُ من زَمَنٍ

إذ أنتَ مُنتصِبٌ ونحنُ جُلَّاسُ؟

قُمْ فاضربِ الجرَسَ المَكلومَ في أملٍ

أَيقِظْ بنا أمةً أَوْدَىٰ بها الناس

قُمْ فاضربِ الجَرَسَ المَكدودَ في غضبٍ

مَلَّتْ صَداها لدىٰ الأقوامِ أجراسُ

عَلَّمْتَنا أنَّ موتَ الفاضلينَ حياةٌ (م)

بعدَ موتِكَ كيف الفضلُ والناسُ؟

بالأمسِ واليومِ لا تَنْفَكُّ قُدوتَنا

فأنتَ للعدل والأخلاقِ مِقياسُ

يَظَلُّ صوتُكَ يَسري في ضمائرِنا

هَمسٌ حبيبٌ بهِ سِلْمٌ وإيناسُ

لرحمةِ اللهِ فاصعَد قابوس لا حَزَنٌ

قد جَلَّ فَقْدٌ إذا المفقودُ قابوس